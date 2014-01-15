El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Reshetov, enlace al código fuente - https://www.mql5.com/ru/code/10289.

Cómo funciona

Usamos el indicador Accelerator Oscillator tomando 4 valores de las barras: Shift, Shift+7, Shift+14, Shift+21. Cada valor del indicador se multiplica por su peso calculado utilizando la fórmula (100-x(n)), donde x(n) - es una variable optimizada x1, x2, x2, x3. Después de multiplicar esos valores se suman y se recibe el valor de saluda del perceptrón. Si el valor de salida del perceptrón es mayor que 0, se abre una compra, si el valor es menor que 0, se abre una posición de venta.

La posición se abre con Stop Loss (se requiere Stop Loss) y sin Take Profit. Cuando una posición alcanza un valor de ganancia que excede el valor de Stop Loss sobre la cantidad de spread y si hay una señal opuesta, a continuación, la posición se invierte mediante la apertura de una posición de un volumen más grande. Si la señal opuesta no aparece, el Stop Loss se ajusta al mismo nivel que estaba la posición abierta (según los cálculos una transacción es rentable en el valor de spread).

Si de repente es imposible abrir una posición que se invierte debido al valor cercano del Stop Loss, la posición se cerrará y habrá un intento más de abrir posición en el siguiente tick.

El Stop Loss se necesita porque una posición se puede cerrar y su Stop Loss se puede mover sólo si la posición es rentable. Tiene que haber una posibilidad para salir en caso de que la posición no sea rentable.

Los resultados del Asesor Experto con la configuración predeterminada para el último año en EURUSD M15 se muestran en el gráfico.

Parámetros