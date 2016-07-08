コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

e-TurboFx - MetaTrader 5のためのエキスパート

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
795
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はRickDでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7262です。

動作法

このエキスパートアドバイザーは、強力な移動後のロールバックを「キャッチ」します。一方向で実体の大きさが増加するNバーが観察された場合は、ポジションは前後方向に開かれます。

画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作結果を表示します。

 

パラメータ

  • N - 実体の大きさが増加する一方向でのバーの数
  • Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
  • StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
  • TakeProfit - ポイントでの決済指値で0の場合はなし

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1105

