このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はRickDでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7262です。

動作法

このエキスパートアドバイザーは、強力な移動後のロールバックを「キャッチ」します。一方向で実体の大きさが増加するNバーが観察された場合は、ポジションは前後方向に開かれます。

画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作結果を表示します。

パラメータ