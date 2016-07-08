無料でロボットをダウンロードする方法を見る
e-TurboFx - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はRickDでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7262です。
動作法
このエキスパートアドバイザーは、強力な移動後のロールバックを「キャッチ」します。一方向で実体の大きさが増加するNバーが観察された場合は、ポジションは前後方向に開かれます。
画像は、ストラテジーテスタービジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの動作結果を表示します。
パラメータ
- N - 実体の大きさが増加する一方向でのバーの数
- Lots - 注文量で0の場合はMaxRパラメータを使用
- StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイントでの決済指値で0の場合はなし
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1105
