e-TurboFx - эксперт для MetaTrader 5
- 4607
Эксперт переписан с MQL4, автор RickD, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7262.
Принцип работы
Эксперт "ловит" откаты после сильного движения. Если наблюдается N баров одного направления, с увеличивающимся размером тела, выполняется открытие позиции в обратном направлении.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- N - Количество баров одного направления с увеличивающимся размером тела.
- Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
- StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
