Эксперт переписан с MQL4, автор RickD, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7262.

Принцип работы

Эксперт "ловит" откаты после сильного движения. Если наблюдается N баров одного направления, с увеличивающимся размером тела, выполняется открытие позиции в обратном направлении.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры