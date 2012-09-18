CodeBaseРазделы
e-TurboFx - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Эксперт переписан с MQL4, автор RickD, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7262.

Принцип работы

Эксперт "ловит" откаты после сильного движения. Если наблюдается N баров одного направления, с увеличивающимся размером тела, выполняется открытие позиции в обратном направлении.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 

Параметры

  • N - Количество баров одного направления с увеличивающимся размером тела.
  • Lots - Лот, при значении 0 действует MaximumRisk.
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
iMa_HTF iMa_HTF

Старый добрый мувинг, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага

Artificial Intelligence Artificial Intelligence

Эксперт на однослойном линейном персептроне с четырьмя входами, анализирует данные индикатора Accelerator Oscillator

Exp_AMkA Exp_AMkA

Эксперт на основе индикатора AMkA

Exp_3Parabolic Exp_3Parabolic

Торговая система на основе трёх параболиков с трёх различных таймфреймов