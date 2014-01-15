Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_AMkA - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_AMkA se basa en las señales del indicador AMkA. La señal se forma cuando aparece un nuevo punto de color mientras la barra se está cerrando, siempre que los puntos anteriores sean de distinto color.
El archivo compilado AMkA.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para NZDUSD H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
