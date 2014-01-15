O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é RickD, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7262.

Como ele funciona

O Expert Advisor "pega" reversões após um forte movimento. Se observarmos as N barras em uma direção com o aumento do tamanho do corpo, a posição será aberta na direção de volta.

A imagem mostra o funcionamento do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros