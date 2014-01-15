Participe de nossa página de fãs
e-TurboFx - expert para MetaTrader 5
Visualizações: 2275
- 2275
Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é RickD, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7262.
Como ele funciona
O Expert Advisor "pega" reversões após um forte movimento. Se observarmos as N barras em uma direção com o aumento do tamanho do corpo, a posição será aberta na direção de volta.
A imagem mostra o funcionamento do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- N - Número de barras de mesma direção com o aumento do tamanho do corpo.
- Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit no ponto, 0 - sem Take Profit.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1105
