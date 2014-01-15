CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

e-TurboFx - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2275
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é RickD, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7262.

Como ele funciona

O Expert Advisor "pega" reversões após um forte movimento. Se observarmos as N barras em uma direção com o aumento do tamanho do corpo, a posição será aberta na direção de volta.

A imagem mostra o funcionamento do Expert Advisor em modo visual do Strategy Tester.

Parâmetros

  • N - Número de barras de mesma direção com o aumento do tamanho do corpo.
  • Lots - lote; quando 0, o parâmetro MaxrR é usado.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit no ponto, 0 - sem Take Profit.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1105

Exp_AMkA Exp_AMkA

Expert Advisor baseado no indicador AMkA.

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET) Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET)

Se você precisar mostrar apenas uma parte da imagem no momento e esconder a outra, você pode usar a janela móvel, especificando a área visível da imagem.

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Estrela da Manhã/Estrela da Noite + Estocástico Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados no Estrela da Manhã/Estrela da Noite + Estocástico

Sinais de negociação baseados nos padrões candles "Estrela da Manhã/Estrela da Noite", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

iMa_HTF iMa_HTF

Boa e velha Média Móvel desenhada utilizando o estilo DRAW_SECTION de maneira usual para desenhar o ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.