Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Urheber ist RickD, Hier der Link zum Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7262.

Wie er funktioniert:

Dieser Expert Advisor erfasst Gegenreaktionen nach starken Bewegungen. Wenn wir in einer Handelsrichtungen N-Bars mit zunehmender Größe beobachten, dann wird eine Position in die entgegengesetzte Richtung geöffnet.

Das nachfolgende Bild zeigt den Expert Advisor in dem Strategietester.

Parameter: