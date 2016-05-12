und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
e-TurboFx - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 910
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Urheber ist RickD, Hier der Link zum Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7262.
Wie er funktioniert:
Dieser Expert Advisor erfasst Gegenreaktionen nach starken Bewegungen. Wenn wir in einer Handelsrichtungen N-Bars mit zunehmender Größe beobachten, dann wird eine Position in die entgegengesetzte Richtung geöffnet.
Das nachfolgende Bild zeigt den Expert Advisor in dem Strategietester.
Parameter:
- N - Anzahl der Bars in die gleich Richtung mit zunehmender Größe.
- Lots - lot; wenn 0, dann wird der MaxrR Parameter verwendet.
- StopLoss - Stop Loss in Punkten. 0 = kein Stop Loss
- TakeProfit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1105
Ein Expert Advisor mit einem Single-Layer Line Perceptron mit 4 Eingaben, welche die Accelerator Oscillator Indikator Daten analysierenExp_BullsBearsEyes
Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von dem ColorBullsBearsEyes Oszillator