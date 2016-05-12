CodeBaseKategorien
e-TurboFx - Experte für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
910
(33)
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Urheber ist RickD, Hier der Link zum Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7262.

Wie er funktioniert:

Dieser Expert Advisor erfasst Gegenreaktionen nach starken Bewegungen. Wenn wir in einer Handelsrichtungen N-Bars mit zunehmender Größe beobachten, dann wird eine Position in die entgegengesetzte Richtung geöffnet.

Das nachfolgende Bild zeigt den Expert Advisor in dem Strategietester.

 

Parameter:

  • N - Anzahl der Bars in die gleich Richtung mit zunehmender Größe.
  • Lots - lot; wenn 0, dann wird der MaxrR Parameter verwendet.
  • StopLoss - Stop Loss in Punkten. 0 = kein Stop Loss
  • TakeProfit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1105

