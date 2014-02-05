该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 RickD, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7262。

它如何工作

该 EA 尝试 "抓住"强走势的反弹。如果我们观察到一个方向的 N 根柱线的实体都在增长, 则以相反方向开仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的工作。

参数