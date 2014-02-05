代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

e-TurboFx - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1865
等级:
(33)
已发布:
已更新:
e-turbofx.mq5 (10.89 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 RickD, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7262

它如何工作

该 EA 尝试 "抓住"强走势的反弹。如果我们观察到一个方向的 N 根柱线的实体都在增长, 则以相反方向开仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的工作。

 

参数

  • N - 一个方向上的柱线数量, 其实体都在增长。
  • Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
  • StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
  • TakeProfit - 止盈点数, 0 - 不使用止盈。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1105

ArtificialIntelligence ArtificialIntelligence

该 EA 基于单层四点感知线, 感知线分析加速振荡器指标的数据。

isNormalDist isNormalDist

Shapiro-Wilk 正态检验。

GO GO

该 EA 分析四条均线: 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价。在它的基础上计算 GO 值, 并根据它的值开仓。

幸运 幸运

简单剥头皮