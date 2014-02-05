请观看如何免费下载自动交易
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 RickD, 源链接 - https://www.mql5.com/en/code/7262。
它如何工作
该 EA 尝试 "抓住"强走势的反弹。如果我们观察到一个方向的 N 根柱线的实体都在增长, 则以相反方向开仓。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的工作。
参数
- N - 一个方向上的柱线数量, 其实体都在增长。
- Lots - 手数; 当为 0, 使用 MaxrR 参数。
- StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
- TakeProfit - 止盈点数, 0 - 不使用止盈。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1105
ArtificialIntelligence
该 EA 基于单层四点感知线, 感知线分析加速振荡器指标的数据。isNormalDist
Shapiro-Wilk 正态检验。