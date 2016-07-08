私たちのファンページに参加してください
Exp_BullsBearsEyes - MetaTrader 5のためのエキスパート
ColorBullsBearsEyesオシレータのシグナルに基づいたExp_BullsBearsEyesエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、指標の平均線がブレイクスルーし、ヒストグラムの方向またはシグナルラインが変化し、買われすぎ/売られ過ぎゾーンまたはこれらのゾーンの境界からのエグジットがブレークスルーする条件で（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーが閉じているときに形成されます。
ColorBullsBearsEyes指標は、特にエキスパートアドバイザーコードでの使用のために組み立てられ、全てのシグナルエントリー決定アルゴリズムはエキスパートアドバイザーの最大限の簡略化のためにこの指標に入れられました。指標によって形成された取引シグナル自体はSignBuffer[]指標バッファの2番目の番号に配置されています。ColorBullsBearsEyes指標はBullsBearsEyes指標の改造版です。
コンパイルされたColorBullsBearsEyes.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2．検証結果のチャート
