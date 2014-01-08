此自动交易程序基于的入场信号。来自 ColorBullsBearsEyes 指标。在柱线收盘时，如果突破指标均线，直方图方向或信号线改变，并从超买/超卖区的边界退出，则形成执行交易的信号。

此 ColorBullsBearsEyes 指标内置所有判断入场算法，尤其用在 EA 中，可最大简化 EA 代码。指标形成的交易信号本身被放置在指标第二号 SignBuffer[] 缓存区。此 ColorBullsBearsEyes 指标改变自 BullsBearsEyes 指标。

放置 ColorBullsBearsEyes.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表