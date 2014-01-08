请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_BullsBearsEyes - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1249
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此自动交易程序基于的入场信号。来自 ColorBullsBearsEyes 指标。在柱线收盘时，如果突破指标均线，直方图方向或信号线改变，并从超买/超卖区的边界退出，则形成执行交易的信号。
此 ColorBullsBearsEyes 指标内置所有判断入场算法，尤其用在 EA 中，可最大简化 EA 代码。指标形成的交易信号本身被放置在指标第二号 SignBuffer[] 缓存区。此 ColorBullsBearsEyes 指标改变自 BullsBearsEyes 指标。
放置 ColorBullsBearsEyes.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1103
Exp_Bezier
此自动交易程序，基于通用 Bezier 曲线的方向改变。Exp_BBands_Stop
此交易系统的信号采自 BBands_Stop_v1 信号指标。
Exp_BuySell
此交易系统基于的信号，采自 BuySell 信号量，信号，趋势指标。MaRsi-Trigger
此触发指标有三个状态: 上升, 下降和横盘