Exp_BullsBearsEyes - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
bullsbearseyes.mq5 (7.47 KB) ansehen
colorbullsbearseyes.mq5 (11.86 KB) ansehen
exp_bullsbearseyes.mq5 (6.57 KB) ansehen
Der Expert Advisor Exp_BullsBearsEyes basiert auf den Signalen von dem ColorBullsBearsEyes Indikator. Es wird ein Signal für eine Transaktion generiert, wenn die Bar schließt und die Durchschnittslinie des Indikators ausbricht, die Richtung des Histogramms oder der Signallinie sich ändert und zudem eine überkaufte/überverkaufte Zone oder das Verlassen von den Grenzen dieser Zone auftritt. (In Abhängigkeit von den gewählten Optionen in den Eingabeparametern).

Der ColorBullsBearsEyes Indikator wurde speziell für die Verwendung in einem Expert Advisor angefertigt und aus diesem Grunde sind alle Signalalgorithmen in diesem Indikator-Code möglichst einfach gehalten. Die Handelssignale selbst, die von diesem Indikator generiert werden, werden in den SignBuffer[] Indikator-Speicher unter einer zweiten Nummer abgespeichert. Der ColorBullsBearsEyes Indikator ist eine modifizierte Version des BullsBearsEyes Indikators.

Platzieren Sie die kompilierte Datei ColorBullsBearsEyes.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse 

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen 

