Эксперт Exp_BullsBearsEyes построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора ColorBullsBearsEyes. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой индикатором средней линии, поменялось направление движения индикатора, а так же если произошёл пробой зон перепроданности/перекупленности или выход индикатора из пределов этих зон. (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Индикатор ColorBullsBearsEyes был собран специально для его использования в советнике и с этой целью все алгоритмы определения сигналов входа были размещены в этом индикаторе, для максимального упрощения кода эксперта. Сами торговые сигналы, формируемые индикатором размещаются в индикаторном буфере SignBuffer[] под вторым номером. Индикатор ColorBullsBearsEyes - это модификация индикатора BullsBearsEyes.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorBullsBearsEyes.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования