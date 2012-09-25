Ставь лайки и следи за новостями
Exp_BullsBearsEyes - эксперт для MetaTrader 5
- 2310
Эксперт Exp_BullsBearsEyes построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора ColorBullsBearsEyes. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой индикатором средней линии, поменялось направление движения индикатора, а так же если произошёл пробой зон перепроданности/перекупленности или выход индикатора из пределов этих зон. (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).
Индикатор ColorBullsBearsEyes был собран специально для его использования в советнике и с этой целью все алгоритмы определения сигналов входа были размещены в этом индикаторе, для максимального упрощения кода эксперта. Сами торговые сигналы, формируемые индикатором размещаются в индикаторном буфере SignBuffer[] под вторым номером. Индикатор ColorBullsBearsEyes - это модификация индикатора BullsBearsEyes.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorBullsBearsEyes.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
