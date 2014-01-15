Mira cómo descargar robots gratis
CloseSeries - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1268
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Diseñado para su uso en conjunción con otros indicadores, sugiere puntos de salida en trading tendencial a corto plazo.
- Cierre interno (línea gris) indica el cierre que se encuentra dentro del rango de la barra anterior. La serie de tales cierres nos indica "creeping" o movimiento horizontal. Cuanto más larga es la serie, es más probable una ruptura, respectivamente, defina el punto (puntos) de entrada usando los otras herramientas.
- Cierre externo/neto (línea morada) es un cierre situado por encima del máximo y por debajo del mínimo de la barra anterior. Normalmente, las series de cierre externo incluye 3-5 barras y nos dice que continuará plano, o el precio se revertirá.
- El cierre unidireccional (línea azul) es una barra actual que cierra en la misma dirección que la barra anterior. La aparición de tales series nos indica que la tendencia a corto plazo está terminada.
- El valor de cada línea es el número de barras de la serie correspondiente.
Recomendaciones:
- Se recomienda usar marcos de tiempos mayores en combinación con otros indicadores.
- Cuando aparece una serie de cierre externa de 3-4, cierre o al menos asegure la posición.
- Cuando aparece una serie de cierre de 4 o más, cierre o asegure la transacción.
- Es importante: las series externas y unidireccionales no son señales de reversión, pero dan testimonio del final de la tendencia actual a corto plazo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1128
