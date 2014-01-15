Participe de nossa página de fãs
Exp_BullsBearsEyes - expert para MetaTrader 5
1186
O Expert Advisor Exp_BullsBearsEyes se baseia nos sinais de entrada do indicador ColorBullsBearsEyes. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento da linha média do indicador, mudança na direção do histograma ou da linha de sinal e também das áreas de sobrecompra / sobrevenda ou a saída dos limites das três zonas de rompimento (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).
O indicador ColorBullsBearsEyes foi montado especialmente para o uso no Expert Advisor e para esse fim, todas os sinais de entrada determinam os algoritmos que foram colocados neste indicador para uma simplicidade máxima do código Expert Advisor. Os sinais de negócios próprios formados pelo indicador são colocados no buffer de indicador SignBuffer[] sob um segundo número. O indicador ColorBullsBearsEyes é uma versão modificada do indicador BullsBearsEyes.
Coloque o arquivo compilado ColorBullsBearsEyes.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1103
