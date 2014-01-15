El Asesor Experto Exp_XMACD se basa en las señales del histograma universal de XMACD.

La señal se forma cuando la barra se cierra mientras el histograma MACD avanza hacia el nivel cero, o cuando se produce algún cambio en la dirección del histograma o la dirección de la línea de señal, y si también hay un avance en la línea de señal (dependiendo de las opciones seleccionadas en los parámetros de entrada).

Hay que colocar el archivo compilado XMACD.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 sobre EURAUD H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas