CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3MACO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1059
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
t3maco.mq5 (5.43 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Perky_z

Oscilador utilizando el promediado T3.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.10.2007.

Fig.1 El indicador T3MACO

Fig.1 El indicador T3MACO

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1386

ytg_Fractals_Price ytg_Fractals_Price

Indicador de niveles de precios con fractales

Exp_Arrows_Curves Exp_Arrows_Curves

Sistema de trading basado en las señales del indicador Arrows_Curves.

MACDWaterlineCrossExpectator, la eficacia de un sistema con MACD MACDWaterlineCrossExpectator, la eficacia de un sistema con MACD

Este es el clásico sistema de comercio que consiste en comprar cuando el MACD cruza por encima de la línea de flotación y vender cuando cruza por debajo de ella. Este EA trabaja junto con un sistema de gestión monetaria que cuenta con una expectativa matemática positiva.

Exp_XMACD Exp_XMACD

Este sistema de trading se basa en las señales del histograma universal de XMACD.