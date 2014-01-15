O Expert Advisor Exp_XMACD se baseia nos sinais do histograma universal XMACD. O sinal é formado quando uma barra se fechada, desde que haja um rompimento, para cima ou para baixo, do nível zero, uma mudança na direção do histograma ou na linha de sinal, e se também há um rompimento da linha de sinal do histograma (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).

Coloque o arquivo compilado XMACD.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste