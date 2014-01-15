Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_XMACD - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1301
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_XMACD se baseia nos sinais do histograma universal XMACD. O sinal é formado quando uma barra se fechada, desde que haja um rompimento, para cima ou para baixo, do nível zero, uma mudança na direção do histograma ou na linha de sinal, e se também há um rompimento da linha de sinal do histograma (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).
Coloque o arquivo compilado XMACD.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1096
O estilo de desenho DRAW_ARROW plota setas (chars).Exp_Arrows_Curves
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Arrows_Curves.
O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave.Terminator_v2.0
Uma posição inicial é aberta de acordo com os sinais do indicador. (Existem seis variantes). Se a posição se torna não lucrativa, seu volume é aumentado.