CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_XMACD - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1301
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
exp_xmacd.mq5 (11.62 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorxmacd.mq5 (10.92 KB) visualização
xmacd.mq5 (8.89 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_XMACD se baseia nos sinais do histograma universal XMACD. O sinal é formado quando uma barra se fechada, desde que haja um rompimento, para cima ou para baixo, do nível zero, uma mudança na direção do histograma ou na linha de sinal, e se também há um rompimento da linha de sinal do histograma (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).

Coloque o arquivo compilado XMACD.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1096

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

O estilo de desenho DRAW_ARROW plota setas (chars).

Exp_Arrows_Curves Exp_Arrows_Curves

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Arrows_Curves.

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave.

Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

Uma posição inicial é aberta de acordo com os sinais do indicador. (Existem seis variantes). Se a posição se torna não lucrativa, seu volume é aumentado.