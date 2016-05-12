CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_XMACD - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
852
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von dem XMACD Universal-Histogram XMACD. Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es einen Ausbruch im MACD Histogramm aus einem Zero Level gibt oder es eine Änderung in der Richtung des Histogramms oder der Signallinie gibt. (In Abhängigkeit von den ausgewählten Optionen in den Eingabeparametern).

Platzieren Sie die Datei XMACD.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testing results for 2011 at EURAUD H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1096

