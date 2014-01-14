Versión estándar del indicador MACD que permite seleccionar hasta diez algoritmos distintos para suavizar el histograma y la línea de señal:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente dependiendo del algoritmo de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El color del histograma y de la línea de señal varían en función de la situación actual del mercado. El indicador ColorXMACD_Alert también permite establecer alertas cuando el color de la línea de señal cambia en la última barra cerrada. El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el artículo Effective Averaging Algorithms with Minimal Lag: Use in Indicators and Expert Advisors el 03-03-2009.



