Советники

Exp_XMACD - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт Exp_XMACD построен на основе сигналов, снимаемых с универсальной гистограммы XMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой MACD нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а так же если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMACD.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

