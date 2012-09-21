Ставь лайки и следи за новостями
Exp_XMACD - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_XMACD построен на основе сигналов, снимаемых с универсальной гистограммы XMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой MACD нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а так же если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XMACD.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
