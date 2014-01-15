CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

MACDWaterlineCrossExpectator, la eficacia de un sistema con MACD - Asesor Experto para MetaTrader 5

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1394
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Jordi Bassagañas Galisteo

El problema es la medición de la potencia real de este sistema tradicional basado exclusivamente en el MACD.

Las normas del EA son los siguientes:

  • Comprar cuando la señal del MACD cruza por encima de la línea de flotación.
  • Vender cuando la señal del MACD cruza por debajo de la línea de flotación.

También hay una estrategia de manejo del capital que busca la expectativa matemática mediante la aplicación de una relación riesgo-beneficio positiva que es igual o menor que 1.

Configuración:

Este EA mostró estos gráficos con las entradas siguientes:

Experto: MACDWaterlineCrossExpectator
Símbolo: EURUSD
Periodo: M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
Entradas: pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3
Broker: MetaQuotes Software Corp.
Moneda: USD
Deposito Inicial: 10 000.00
Apalancamiento: 1:100

Imagen:

Balance EURUSD balance

Fig. 1. Balance


Correlaciones EURUSD

Fig. 2. Correlaciones


Entradas EURUSD

Fig. 3. Entradas


Recomendaciones:

Hay muchas entradas que se pueden cambiar cuando se prueba MACDWaterlineCrossExpectator, por ejemplo, puedes cambiar el ratio del riesgo-beneficio, los periodos de las medias móviles, el stop loss, etc., y, quizás el más importante, el símbolo y el período de tiempo en que se ejecuta el robot. Por favor, realice sus pruebas, actualice las entradas del EA, observe los resultados y saque sus propias conclusiones. 

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 ha sido desarrollado exclusivamente para fines de aprendizaje, por favor, utilícelo bajo su propio riesgo.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1431

T3MACO T3MACO

Oscilador utilizando el promediado T3.

ytg_Fractals_Price ytg_Fractals_Price

Indicador de niveles de precios con fractales

Exp_XMACD Exp_XMACD

Este sistema de trading se basa en las señales del histograma universal de XMACD.

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

Este sistema de trading se basa en las señales de entrada del oscilador integral BinaryWave.