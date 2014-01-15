Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACDWaterlineCrossExpectator, la eficacia de un sistema con MACD - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1394
Autor real:
Jordi Bassagañas Galisteo
El problema es la medición de la potencia real de este sistema tradicional basado exclusivamente en el MACD.
Las normas del EA son los siguientes:
- Comprar cuando la señal del MACD cruza por encima de la línea de flotación.
- Vender cuando la señal del MACD cruza por debajo de la línea de flotación.
También hay una estrategia de manejo del capital que busca la expectativa matemática mediante la aplicación de una relación riesgo-beneficio positiva que es igual o menor que 1.
Configuración:
Este EA mostró estos gráficos con las entradas siguientes:
|Experto:
|MACDWaterlineCrossExpectator
|Símbolo:
|EURUSD
|Periodo:
|M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
|Entradas:
|pair=EURUSD
|timeframe=15
|fastEMAPeriod=12
|slowEMAPeriod=26
|signalPeriod=9
|stopLoss=300
|size=0.10000000
|riskBenefitRatio=3
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Moneda:
|USD
|Deposito Inicial:
|10 000.00
|Apalancamiento:
|1:100
Imagen:
Fig. 1. Balance
Fig. 2. Correlaciones
Fig. 3. Entradas
Recomendaciones:
Hay muchas entradas que se pueden cambiar cuando se prueba MACDWaterlineCrossExpectator, por ejemplo, puedes cambiar el ratio del riesgo-beneficio, los periodos de las medias móviles, el stop loss, etc., y, quizás el más importante, el símbolo y el período de tiempo en que se ejecuta el robot. Por favor, realice sus pruebas, actualice las entradas del EA, observe los resultados y saque sus propias conclusiones.
MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 ha sido desarrollado exclusivamente para fines de aprendizaje, por favor, utilícelo bajo su propio riesgo.
