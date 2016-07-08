XMACD.ユニバーサルヒストグラムのシグナル基づいたエキスパートアドバイザー。シグナルは、MACDヒストグラムでブレイクスルーが存在するかヒストグラムの方向に変化があったことを条件として（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーが閉じているときに形成されます。

コンパイルされたXMACD.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のEURAUDの検証結果：

図2。検証結果のチャート