此自动交易程序 Exp_XMACD 信号由 XMACD通用柱状线中取得。当柱线收盘时如果 MACD 柱状线突破零轴或柱状线方向改变或信号线突破柱状线 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

放置 XMACD.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 EURAUD H4:

图例. 2. 测试结果图表