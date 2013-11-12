请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
自动交易程序 Exp_X2MA 的结果图, 根据 X2MA 通用移动平均线的变化基础上。 信号产生在移动平均线方向改变时。
放置 X2MA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1062
MultiX2MASignal
MultiX2MASignal 显示当前趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 X2MA 指标获得。MultiXRSXSignal
MultiXRSXSignal 显示当前趋势的信息，数据由四个不同时间帧的 XRSX 指标获得。
Exp_3rdGenerationXMA
基于 3rdGenXMA 移动平均线方向改变的自动交易程序。Exp_BBSqueeze
基于 BBSqueeze 信号指标的交易系统。