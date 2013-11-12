自动交易程序 Exp_X2MA 的结果图, 根据 X2MA 通用移动平均线的变化基础上。 信号产生在移动平均线方向改变时。

放置 X2MA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表