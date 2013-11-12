代码库部分
EA

Exp_X2MA - MetaTrader 5EA

exp_x2ma.mq5 (13.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
x2ma.mq5 (13.46 KB) 预览
自动交易程序 Exp_X2MA 的结果图, 根据 X2MA 通用移动平均线的变化基础上。 信号产生在移动平均线方向改变时。

放置 X2MA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1062

