und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_X2MA - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 956
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor Exp_X2MA basiert auf dem X2MA universal Moving Average change Ein Signal wird generiert, wenn eine Bar schließt und es eine Veränderung in der Richtung des gleitenden Durchschnitts gibt.
Platzieren Sie die kompilierte X2MA.ex5 Datei in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1062
Dieser Indikator berechnet die klassische historische Volatilität eines Finanzinstrumentes.ParkinsonHistVolatility
Parkinson's historische Volatilität.
Der Expert Advisor Exp_AdaptiveCyberCycle wurde auf der Basis des adaptiven Cyber-Zyklus-Indikators (Adaptive Cyber Cycle indicator) entwickelt . In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert.Exp_AMkA
Dieser Expert Advisor basiert auf dem AMkA Indikator