Expert Advisors

Exp_X2MA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
956
(15)
exp_x2ma.mq5 (8.29 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
x2ma.mq5 (8.75 KB) ansehen
Dieser Expert Advisor Exp_X2MA basiert auf dem X2MA universal Moving Average change Ein Signal wird generiert, wenn eine Bar schließt und es eine Veränderung in der Richtung des gleitenden Durchschnitts gibt.

Platzieren Sie die kompilierte X2MA.ex5 Datei in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1062

