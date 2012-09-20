CodeBaseРазделы
Exp_X2MA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2508
(15)
Эксперт Exp_X2MA построен на основе изменения направления универсального мувинга X2MA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения мувинга.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора X2MA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Индикатор для трёхбарной системы максимумов / минимумов Ларри Вильямса.

i_Trend i_Trend

Осциллятор с двумя линиями на основе полос Боллинджера, BearsPower и BullsPower

iEnvelopes_HTF iEnvelopes_HTF

Конверты, построенные в виде зигзага. Их можно располагать зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются.

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов.