Exp_X2MA - эксперт для MetaTrader 5
- 2508
Эксперт Exp_X2MA построен на основе изменения направления универсального мувинга X2MA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения мувинга.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора X2MA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
