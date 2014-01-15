CodeBaseSecciones
Indicadores

MultiCurrency - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1472
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
El indicador MultiCurrency permite analizar hasta seis gráficos de divisas de forma simultánea. El indicador, en sí, no realiza ningún cálculo. Simplemente visualiza los gráficos de velas de ocho indicadores CrossIndex en el gráfico actual.

Parámetros de entrada del indicador: 

//+--------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DEL INCIADOR  |
//+--------------------------------------+
input bool ShowIndicator1=true; //permiso para visualizar el indicador   
input string Symbol1="EURUSD"; //divisa
input bool Direct1=true;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator2=true; ///
input string Symbol2="GBPUSD"; //divisa
input bool Direct2=true;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator3=true; //permiso para visualizar el indicador               
input string Symbol3="AUDUSD"; //divisa
input bool Direct3=true;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator4=true; //permiso para visualizar el indicador               
input string Symbol4="NZDUSD"; //divisa
input bool Direct4=true;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator5=true; //permiso para visualizar el indicador            
input string Symbol5="USDCHF"; //divisa
input bool Direct5=false;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator6=true; //permiso para visualizar el indicador            
input string Symbol6="USDJPY"; //divisa
input bool Direct6=false;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator7=true; //permiso para visualizar el indicador            
input string Symbol7="USDCAD"; //divisa
input bool Direct7=false;//no se invierte el gráfico

input bool ShowIndicator8=true; //permiso para visualizar el indicador            
input string Symbol8="XAUUSD"; //divisa
input bool Direct8=true;//no se invierte el gráfico 

Para su funcionamiento, este indicador requiere que el indicador CrossIndex.mq5 esté ubicado en terminal_directory\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador MultiCurrency

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1055

