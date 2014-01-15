Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiCurrency - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiCurrency permite analizar hasta seis gráficos de divisas de forma simultánea. El indicador, en sí, no realiza ningún cálculo. Simplemente visualiza los gráficos de velas de ocho indicadores CrossIndex en el gráfico actual.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INCIADOR | //+--------------------------------------+ input bool ShowIndicator1=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol1="EURUSD"; //divisa input bool Direct1=true;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator2=true; /// input string Symbol2="GBPUSD"; //divisa input bool Direct2=true;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator3=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol3="AUDUSD"; //divisa input bool Direct3=true;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator4=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol4="NZDUSD"; //divisa input bool Direct4=true;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator5=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol5="USDCHF"; //divisa input bool Direct5=false;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator6=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol6="USDJPY"; //divisa input bool Direct6=false;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator7=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol7="USDCAD"; //divisa input bool Direct7=false;//no se invierte el gráfico input bool ShowIndicator8=true; //permiso para visualizar el indicador input string Symbol8="XAUUSD"; //divisa input bool Direct8=true;//no se invierte el gráfico
Para su funcionamiento, este indicador requiere que el indicador CrossIndex.mq5 esté ubicado en terminal_directory\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicador MultiCurrency
