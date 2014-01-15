Mira cómo descargar robots gratis
iClose_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador iClose_HTF dibuja un zigzag a partir de los precios de cierre para el periodo indicado en sus parámetros.
Fig.1 Indicador iClose_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1059
