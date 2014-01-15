CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iClose_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1157
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
iclose_htf.mq5 (6.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador iClose_HTF dibuja un zigzag a partir de los precios de cierre para el periodo indicado en sus parámetros.

Fig.1 Indicador iClose_HTF

Fig.1 Indicador iClose_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1059

TrendCapture TrendCapture

Asesor Experto que opera en base a los indicadores SAR y ADX donde la dirección de la operación se selecciona basándose en los resultados comerciales.

Universal_Investor Universal_Investor

Asesor Experto que opera basado en las medias móviles exponencial y linear weighted con el mismo período.

CandleVisual CandleVisual

La interpretación visual más sencilla de un gráfico de velas.

MultiCurrency MultiCurrency

El indicador MultiCurrency permite analizar hasta seis gráficos de divisas de forma simultánea.