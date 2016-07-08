無料でロボットをダウンロードする方法を見る
多通貨 - MetaTrader 5のためのインディケータ
多通貨指標を使用すると、同時に8通貨チャートまで分析することができます。指標自体は計算を実行しません。<それは単に現在のチャートで8つのCrossIndex指標のローソク足チャートを表示します。
指標入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input bool ShowIndicator1=true; // 指標を表示する許可 input string Symbol1="EURUSD"; // 通貨 input bool Direct1=true;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator2=true; // 指標を表示する許可 input string Symbol2="GBPUSD"; // 通貨 input bool Direct2=true;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator3=true; // 指標を表示する許可 input string Symbol3="AUDUSD"; // 通貨 input bool Direct3=true;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator4=true; //指標を表示する許可 input string Symbol4="NZDUSD"; // 通貨 input bool Direct4=true;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator5=true; //指標を表示する許可 input string Symbol5="USDCHF"; // 通貨 input bool Direct5=false;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator6=true; //指標を表示する許可 input string Symbol6="USDJPY"; // 通貨 input bool Direct6=false;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator7=true; //指標を表示する許可 input string Symbol7="USDCAD"; // 通貨 input bool Direct7=false;// チャートの反転なし input bool ShowIndicator8=true; //指標を表示する許可 input string Symbol8="XAUUSD"; // 通貨 input bool Direct8=true;// チャートの反転なし
指標の捜査にはCrossIndex.mq5指標が terminal_directory\MQL5\Indicators に置かれる必要があります。
図1 MultiCurrency指標
gpfTCPivotLimit
ピボット指標の支持/抵抗レベルからのバウンスに基づいた取引システムの操作gpfTCPivotStop
毎日のピボットサポートに基づいたエキスパートアドバイザー。
SpearmanStack_X20（SpearmanRankCorrelation指標スレッド）
1つのウィンドウでの20行のスピアマンの順位相関指標CandleVisual
ローソク足チャートの最も単純な視覚的解釈。