多通貨指標を使用すると、同時に8通貨チャートまで分析することができます。指標自体は計算を実行しません。<それは単に現在のチャートで8つのCrossIndex指標のローソク足チャートを表示します。

指標入力パラメータ：



input bool ShowIndicator1= true ; input string Symbol1= "EURUSD" ; input bool Direct1= true ; input bool ShowIndicator2= true ; input string Symbol2= "GBPUSD" ; input bool Direct2= true ; input bool ShowIndicator3= true ; input string Symbol3= "AUDUSD" ; input bool Direct3= true ; input bool ShowIndicator4= true ; input string Symbol4= "NZDUSD" ; input bool Direct4= true ; input bool ShowIndicator5= true ; input string Symbol5= "USDCHF" ; input bool Direct5= false ; input bool ShowIndicator6= true ; input string Symbol6= "USDJPY" ; input bool Direct6= false ; input bool ShowIndicator7= true ; input string Symbol7= "USDCAD" ; input bool Direct7= false ; input bool ShowIndicator8= true ; input string Symbol8= "XAUUSD" ; input bool Direct8= true ;

指標の捜査にはCrossIndex.mq5指標が terminal_directory\MQL5\Indicators に置かれる必要があります。

図1 MultiCurrency指標