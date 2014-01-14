CrossIndex

Este indicador muestra el diagrama de un par de divisas requerido en la ventana adicional.



Los indicadores creados con el uso de la primera forma de la función OnCalculate() pueden ser implementados para una tabla adicional.

Debe considerarse que la falta de sincronización entre las series temporales de los pares de divisas diferentes es posible en plazos cortos. Por lo tanto, los indicadores pueden visualizarse correctamente. El problema está descrito en el artículo "la implementación del modo de Multi moneda en MetaTrader 5". No se recomienda añadir otros indicadores, si la tabla timeframe es menor que M5.