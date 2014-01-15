CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CandleVisual - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1306
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
candlevisual.mq5 (4.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Real Author:

InVest0r

La interpretación visual más sencilla de un gráfico de velas.

Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.10.2010. 

Fig.1 Indicador CandleVisual

Fig.1 Indicador CandleVisual 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1057

iClose_HTF iClose_HTF

El indicador iClose_HTF dibuja un zigzag a partir de los precios de cierre para el periodo indicado en sus parámetros.

TrendCapture TrendCapture

Asesor Experto que opera en base a los indicadores SAR y ADX donde la dirección de la operación se selecciona basándose en los resultados comerciales.

MultiCurrency MultiCurrency

El indicador MultiCurrency permite analizar hasta seis gráficos de divisas de forma simultánea.

Tick CCI T3 Tick CCI T3

Indicador CCI suavizado utilizando el algoritmo de Tillson.