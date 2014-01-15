Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CandleVisual - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1306
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Real Author:
InVest0r
La interpretación visual más sencilla de un gráfico de velas.
Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 25.10.2010.
Fig.1 Indicador CandleVisual
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1057
iClose_HTF
El indicador iClose_HTF dibuja un zigzag a partir de los precios de cierre para el periodo indicado en sus parámetros.TrendCapture
Asesor Experto que opera en base a los indicadores SAR y ADX donde la dirección de la operación se selecciona basándose en los resultados comerciales.
MultiCurrency
El indicador MultiCurrency permite analizar hasta seis gráficos de divisas de forma simultánea.Tick CCI T3
Indicador CCI suavizado utilizando el algoritmo de Tillson.