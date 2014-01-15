Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El ejemplo del trabajo con el archivo CSV como con una tabla - script para MetaTrader 5
El script muestra el trabajo con la tabla cuyo el único detalle era que era necesario saber el número de columnas.
News.txt deben convertirse a un archivo csv con delimitador ";", o cualquier otro archivo pero en el mismo código.
filehandle=FileOpen("News.csv",FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI,';');
En lugar de ";" establecer este símbolo.
Este enfoque permite para trabajar con cada línea por separado, y la primera columna "Código" ayuda a saber dónde está el valor de búsqueda en la tabla.
