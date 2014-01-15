El script muestra el trabajo con la tabla cuyo el único detalle era que era necesario saber el número de columnas.

News.txt deben convertirse a un archivo csv con delimitador ";", o cualquier otro archivo pero en el mismo código.

filehandle= FileOpen ( "News.csv" , FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI , ';' );

En lugar de ";" establecer este símbolo.

Este enfoque permite para trabajar con cada línea por separado, y la primera columna "Código" ayuda a saber dónde está el valor de búsqueda en la tabla.



