MultiCurrency - Indikator für den MetaTrader 5

Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen. Denn der Indikator selbst führt keine Berechnung und durch. Er stellt lediglich acht CrossIndex Indikator Kerzencharts in dem aktuellen Charts dar.

Indikator Eingabeparameter: 

//+-----------------------------------+
//|  INDICATOR EINGABEPARAMETER       |
//+-----------------------------------+
input bool ShowIndicator1=true; /Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol1="EURUSD"; //Währung 
input bool Direct1=true;//Keine Chart Invertierung

input bool ShowIndicator2=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol2="GBPUSD"; //Währung
input bool Direct2=true;//Keine Chart Invertierung

input bool ShowIndicator3=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol3="AUDUSD"; //Währung
input bool Direct3=true;//Keine Chart Invertierung

input bool ShowIndicator4=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol4="NZDUSD"; //Währung
input bool Direct4=true;//Keine Chart Invertierung

input bool ShowIndicator5=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol5="USDCHF"; //Währung
input bool Direct5=false;//Keine Chart Invertierung

input bool ShowIndicator6=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol6="USDJPY"; //Wärung
input bool Direct6=false;//Keine Chart Invertierung

input bool ShowIndicator7=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol7="USDCAD"; //Währung
input bool Direct7=false;//Keine Chart Invertierung

ninput bool ShowIndicator8=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen            
input string Symbol8="XAUUSD"; //Währung
input bool Direct8=true;//Keine Chart Invertierung 

Für die einwandfreie Funktion des Indikators, muss die Datei CrossIndex.mq5 in dem Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators vorhanden sein.

Abbildung 1. MultiCurrency Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1055

