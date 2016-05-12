und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen. Denn der Indikator selbst führt keine Berechnung und durch. Er stellt lediglich acht CrossIndex Indikator Kerzencharts in dem aktuellen Charts dar.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR EINGABEPARAMETER | //+-----------------------------------+ input bool ShowIndicator1=true; /Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol1="EURUSD"; //Währung input bool Direct1=true;//Keine Chart Invertierung input bool ShowIndicator2=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol2="GBPUSD"; //Währung input bool Direct2=true;//Keine Chart Invertierung input bool ShowIndicator3=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol3="AUDUSD"; //Währung input bool Direct3=true;//Keine Chart Invertierung input bool ShowIndicator4=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol4="NZDUSD"; //Währung input bool Direct4=true;//Keine Chart Invertierung input bool ShowIndicator5=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol5="USDCHF"; //Währung input bool Direct5=false;//Keine Chart Invertierung input bool ShowIndicator6=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol6="USDJPY"; //Wärung input bool Direct6=false;//Keine Chart Invertierung input bool ShowIndicator7=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol7="USDCAD"; //Währung input bool Direct7=false;//Keine Chart Invertierung ninput bool ShowIndicator8=true; //Die Erlaubnis den Indikator anzuzeigen input string Symbol8="XAUUSD"; //Währung input bool Direct8=true;//Keine Chart Invertierung
Für die einwandfreie Funktion des Indikators, muss die Datei CrossIndex.mq5 in dem Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators vorhanden sein.
