Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen. Denn der Indikator selbst führt keine Berechnung und durch. Er stellt lediglich acht CrossIndex Indikator Kerzencharts in dem aktuellen Charts dar.

Indikator Eingabeparameter:



input bool ShowIndicator1= true ; input string Symbol1= "EURUSD" ; input bool Direct1= true ; input bool ShowIndicator2= true ; input string Symbol2= "GBPUSD" ; input bool Direct2= true ; input bool ShowIndicator3= true ; input string Symbol3= "AUDUSD" ; input bool Direct3= true ; input bool ShowIndicator4= true ; input string Symbol4= "NZDUSD" ; input bool Direct4= true ; input bool ShowIndicator5= true ; input string Symbol5= "USDCHF" ; input bool Direct5= false ; input bool ShowIndicator6= true ; input string Symbol6= "USDJPY" ; input bool Direct6= false ; input bool ShowIndicator7= true ; input string Symbol7= "USDCAD" ; input bool Direct7= false ; n input bool ShowIndicator8= true ; input string Symbol8= "XAUUSD" ; input bool Direct8= true ;

Für die einwandfreie Funktion des Indikators, muss die Datei CrossIndex.mq5 in dem Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators vorhanden sein.

Abbildung 1. MultiCurrency Indikator