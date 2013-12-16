代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MultiCurrency - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2209
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

多币种指标可让您同时分析多达八个货币图表。指标本身不执行任何计算。它只是在当前图表显示八个 CrossIndex 指标蜡烛图。

指标的输入参数： 

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input bool ShowIndicator1=true; /允许显示指标         
input string Symbol1="EURUSD"; //货币
input bool Direct1=true;//无图反转

input bool ShowIndicator2=true; //允许显示指标           
input string Symbol2="GBPUSD"; //货币
input bool Direct2=true;//无图反转

input bool ShowIndicator3=true; //允许显示指标            
input string Symbol3="AUDUSD"; //货币
input bool Direct3=true;//无图反转

input bool ShowIndicator4=true; //允许显示指标            
input string Symbol4="NZDUSD"; //货币
input bool Direct4=true;//无图反转

input bool ShowIndicator5=true; //允许显示指标            
input string Symbol5="USDCHF"; //货币
input bool Direct5=false;//无图反转

input bool ShowIndicator6=true; //允许显示指标            
input string Symbol6="USDJPY"; //货币
input bool Direct6=false;//无图反转

input bool ShowIndicator7=true; //允许显示指标            
input string Symbol7="USDCAD"; //货币
input bool Direct7=false;//无图反转

input bool ShowIndicator8=true; //允许显示指标            
input string Symbol8="XAUUSD"; //货币
input bool Direct8=true;//无图反转 

指标的操作需要 CrossIndex.mq5 指标放置在terminal_directory\MQL5\Indicators。

图1 MultiCurrency指标

图1 MultiCurrency指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1055

New Highs-New Lows Index New Highs-New Lows Index

新高-新低指数的计算是给定周期到达新高的货币对数量和给定周期到达新低的货币对数量的差值。

Gann_Multi_Trend Gann_Multi_Trend

短暂, 次要以及主要趋势的指标

SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation指标线程) SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation指标线程)

在一个窗口中Spearman等级关联指标的二十条线。

CandleVisual CandleVisual

蜡烛图的最简单的视觉展示。