多币种指标可让您同时分析多达八个货币图表。指标本身不执行任何计算。它只是在当前图表显示八个 CrossIndex 指标蜡烛图。
指标的输入参数：
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input bool ShowIndicator1=true; /允许显示指标 input string Symbol1="EURUSD"; //货币 input bool Direct1=true;//无图反转 input bool ShowIndicator2=true; //允许显示指标 input string Symbol2="GBPUSD"; //货币 input bool Direct2=true;//无图反转 input bool ShowIndicator3=true; //允许显示指标 input string Symbol3="AUDUSD"; //货币 input bool Direct3=true;//无图反转 input bool ShowIndicator4=true; //允许显示指标 input string Symbol4="NZDUSD"; //货币 input bool Direct4=true;//无图反转 input bool ShowIndicator5=true; //允许显示指标 input string Symbol5="USDCHF"; //货币 input bool Direct5=false;//无图反转 input bool ShowIndicator6=true; //允许显示指标 input string Symbol6="USDJPY"; //货币 input bool Direct6=false;//无图反转 input bool ShowIndicator7=true; //允许显示指标 input string Symbol7="USDCAD"; //货币 input bool Direct7=false;//无图反转 input bool ShowIndicator8=true; //允许显示指标 input string Symbol8="XAUUSD"; //货币 input bool Direct8=true;//无图反转
指标的操作需要 CrossIndex.mq5 指标放置在terminal_directory\MQL5\Indicators。
图1 MultiCurrency指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1055
