O indicador MultiCurrency permite analisar concomitantemente até oito gráficos de pares de moedas. O indicador não realiza quaisquer cálculos. Ele simplesmente exibe oito gráficos de velas do indicador CrossIndex no gráfico atual.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input bool ShowIndicator1=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol1="EURUSD"; //par de moeda input bool Direct1=true;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator2=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol2="GBPUSD"; //par de moeda input bool Direct2=true;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator3=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol3="AUDUSD"; //par de moeda input bool Direct3=true;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator4=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol4="NZDUSD"; //par de moeda input bool Direct4=true;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator5=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol5="USDCHF"; //par de moeda input bool Direct5=false;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator6=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol6="USDJPY"; //par de moeda input bool Direct6=false;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator7=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol7="USDCAD"; //par de moeda input bool Direct7=false;//sem inversão gráfica input bool ShowIndicator8=true; //permissão para exibir o indicador input string Symbol8="XAUUSD"; //par de moeda input bool Direct8=true;//sem inversão gráfica
A operação do indicador requer que o indicador CrossIndex.mq5 seja colocador em terminal_directory\MQL5\Indicators.
Fig.1 Indicador MultiCurrency
