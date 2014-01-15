CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultiCurrency - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1654
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MultiCurrency permite analisar concomitantemente até oito gráficos de pares de moedas. O indicador não realiza quaisquer cálculos. Ele simplesmente exibe oito gráficos de velas do indicador CrossIndex no gráfico atual.

Parâmetros de entrada do indicador: 

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input bool ShowIndicator1=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol1="EURUSD"; //par de moeda
input bool Direct1=true;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator2=true; //permissão para exibir o indicador           
input string Symbol2="GBPUSD"; //par de moeda
input bool Direct2=true;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator3=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol3="AUDUSD"; //par de moeda
input bool Direct3=true;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator4=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol4="NZDUSD"; //par de moeda
input bool Direct4=true;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator5=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol5="USDCHF"; //par de moeda
input bool Direct5=false;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator6=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol6="USDJPY"; //par de moeda
input bool Direct6=false;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator7=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol7="USDCAD"; //par de moeda
input bool Direct7=false;//sem inversão gráfica

input bool ShowIndicator8=true; //permissão para exibir o indicador            
input string Symbol8="XAUUSD"; //par de moeda
input bool Direct8=true;//sem inversão gráfica 

A operação do indicador requer que o indicador CrossIndex.mq5 seja colocador em terminal_directory\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador MultiCurrency

Fig.1 Indicador MultiCurrency 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1055

Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado no padrão candle Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + MFI Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado no padrão candle Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + MFI

Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

CandleVisual CandleVisual

Interpretação visual mais simples de um gráfico de velas.

Assistente MQL5- Sinais de negociação baseado na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + CCI Assistente MQL5- Sinais de negociação baseado na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + CCI

Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador Commodity Channel Index (CCI) . O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

CCI T3 Tick CCI T3 Tick

O indicador CCI suavizado usando o algoritmo de Tillson.