El Indicador estándar suavizado Commodity Channel Index utilizando algoritmos de Tillson. Esta versión incluye nuevo cálculo sobre todos los ticks. El indicador se traza en tiempo real. El funcionamiento del algoritmo suavizado requiere el uso de bufers varibles para almacenar y recuperar los coeficientes suavizados después del cierre de la barra.



El cálculo no se realiza sobre los datos históricos enteros pero si sobre un determinado número de barras "MaxBars".





