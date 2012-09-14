Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiCurrency - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3842
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiCurrency позволяет анализировать одновременно до восьми графиков валют. Сам индикатор никаких расчётов не осуществляет, а только разворачивает на текущем графике восемь свечных графиков индикаторов CrossIndex.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input bool ShowIndicator1=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol1="EURUSD"; //валюта input bool Direct1=true;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator2=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol2="GBPUSD"; //валюта input bool Direct2=true;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator3=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol3="AUDUSD"; //валюта input bool Direct3=true;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator4=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol4="NZDUSD"; //валюта input bool Direct4=true;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator5=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol5="USDCHF"; //валюта input bool Direct5=false;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator6=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol6="USDJPY"; //валюта input bool Direct6=false;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator7=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol7="USDCAD"; //валюта input bool Direct7=false;//отсутствие переворота графика input bool ShowIndicator8=true; //разрешение отображения индикатора input string Symbol8="XAUUSD"; //валюта input bool Direct8=true;//отсутствие переворота графика
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора CrossIndex.mq5.
Рис.1 Индикатор MultiCurrency
CCI T3 Tick
Индикатор CCI сглаженный алгоритмом Тильсона с пересчетом на каждом тике.Exp_3rdGenerationXMA
Эксперт на основе изменения направления мувинга 3rd Generation XMA
CandleVisual
Простейшая визуальная интерпретация свечного графика.iClose_HTF
Индикатор iClose_HTF строит зигзаг по ценам закрытия фиксированного во входных параметрах таймфрейма.