Индикатор MultiCurrency позволяет анализировать одновременно до восьми графиков валют. Сам индикатор никаких расчётов не осуществляет, а только разворачивает на текущем графике восемь свечных графиков индикаторов CrossIndex.

Входные параметры индикатора:



input bool ShowIndicator1= true ; input string Symbol1= "EURUSD" ; input bool Direct1= true ; input bool ShowIndicator2= true ; input string Symbol2= "GBPUSD" ; input bool Direct2= true ; input bool ShowIndicator3= true ; input string Symbol3= "AUDUSD" ; input bool Direct3= true ; input bool ShowIndicator4= true ; input string Symbol4= "NZDUSD" ; input bool Direct4= true ; input bool ShowIndicator5= true ; input string Symbol5= "USDCHF" ; input bool Direct5= false ; input bool ShowIndicator6= true ; input string Symbol6= "USDJPY" ; input bool Direct6= false ; input bool ShowIndicator7= true ; input string Symbol7= "USDCAD" ; input bool Direct7= false ; input bool ShowIndicator8= true ; input string Symbol8= "XAUUSD" ; input bool Direct8= true ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора CrossIndex.mq5.

Рис.1 Индикатор MultiCurrency