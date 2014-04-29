Cuentos de robots comerciales: ¿mejor poco, pero mejor?

Para resover el problema, primero hay que formularlo. Si considero que he encontrado una solución, hay que comprobarla en la práctica, para asegurarse de que funciona. Sólo conozco una manera de comprobar las cosas, con mi propio dinero. D.Livermore





Prólogo

En el artículo La última cruzada usted y yo, querido lector, vimos juntos un método (bastante interesante y poco usado en la actualidad) de representación de la información en el mercado, el gráfico de punto y forma. El script que proponemos en el artículo, permite construir gráficos, pero no presupone la automatización del comercio. Le poropongo automatizar el proceso de comercio, usando los gráficos de punto y forma para el análisis y la toma de decisiones sobre las direcciones y los volúmenes de comercio.

No voy a recordarle los principios básicos de la construcción, mejor le propongo echar un vistazo al gráfico típico:

Copyright (c) 2012 - 2014 Roman Rich Euro vs US Dollar, Box- 20 , Reverse- 3 1.4588 | \.....\.................................................................... | 1.4588 1.4521 | X\....X\................................................................... | 1.4521 1.4454 | XO\.\.XO\.................................................................. | 1.4454 1.4388 | XOX\X\XO.\................................................................. | 1.4388 1.4322 | XOXOXOXO..\................................................................ | 1.4322 1.4256 | XOXOXOXO...\....\.......................................................... | 1.4256 1.4191 | XOXO/OXO....\...X\......................................................... | 1.4191 1.4125 | XOX/.O/O.....\..XO\........................................................ | 1.4125 1.4060 | XO/../.O......\.XO.\....................................................... | 1.4060 1.3996 | ./.....O.......\XO..\...................................................... | 1.3996 1.3932 | .......OX.......XO...\....................................................X | 1.3932 1.3868 | .......OXO..X.X.XOX...\.................................................X.X | 1.3868 1.3804 | .......OXO..XOXOXOXOX..\..............................................X.XOX | 1.3804 1.3740 | .......OXO..XOXOXOXOXO..\.................................\...........XOXOX | 1.3740 1.3677 | .......OXOX.XO.O.OXOXO...\................................X\..........XOXOX | 1.3677 1.3614 | .......OXOXOX....O.OXO....\...............................XO\.........XOXOX | 1.3614 1.3552 | .......O.OXOX...../OXO.....\..............................XO.\........XOXOX | 1.3552 1.3490 | .........OXOX..../.O.OX.....\.............................XO..\.......XOXO. | 1.3490 1.3428 | .........OXOX.../....OXO.....\X.\.........................XO...\\...X.XOX.. | 1.3428 1.3366 | .........O.OX../.....OXO......XOX\........................XO....X\..XOXOX.. | 1.3366 1.3305 | ...........OX./......OXO....X.XOXO\.....................X.XO....XO\.XOXO... | 1.3305 1.3243 | ...........OX/.......O.O....XOXOXOX\....................XOXO....XO.\XOX.../ | 1.3243 1.3183 | ...........O/..........OX...XOXOXOXO\...................XOXOX.X.XOX.XOX../. | 1.3183 1.3122 | .........../...........OXO..XOXOXOXO.\..........X...X.X.XOXOXOXOXOXOXO../.. | 1.3122 1.3062 | .......................OXOX.XOXO.OXO..\.........XOX.XOXOXOXOXOXOXOXOX../... | 1.3062 1.3002 | .......................O.OXOXO...O/O...\........XOXOXOXOXO.OXO.OXOXO../.... | 1.3002 1.2942 | .........................OXOX..../.O....\.......XOXOXOXOX..OX..OXOX../..... | 1.2942 1.2882 | .........................O.OX.../..O.....\......XOXO.OXO...OX..OXOX./...... | 1.2882 1.2823 | ...........................OX../...OX.....\.....XO...OX.../OX..O/OX/....... | 1.2823 1.2764 | ...........................OX./....OXO.....\....X....OX../.O.../.O/........ | 1.2764 1.2706 | ...........................OX/.....OXO..X...\...X....O../......../......... | 1.2706 1.2647 | ...........................O/......O.OX.XOX..\..X....../................... | 1.2647 1.2589 | .........................../.........OXOXOXO..\.X...../.................... | 1.2589 1.2531 | .....................................OXOXOXO...\X..../..................... | 1.2531 1.2474 | .....................................OXO.OXO....X.../...................... | 1.2474 1.2417 | .....................................OX..O.O..X.X../....................... | 1.2417 1.2359 | .....................................OX....OX.XOX./........................ | 1.2359 1.2303 | .....................................O.....OXOXOX/......................... | 1.2303 1.2246 | ...........................................OXOXO/.......................... | 1.2246 1.2190 | ...........................................OXO./........................... | 1.2190 1.2134 | ...........................................OX.............................. | 1.2134 1.2078 | ...........................................O............................... | 1.2078 1.2023 | ........................................................................... | 1.2023 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111112222222222222222222222222222222333333333333333344 ........................................................................... 000000000001111111111111110000000000000000000000011111111000000000000011100 788888899990000001111112221122233445566666677888900001222123444567778901213 ........................................................................... 200011211220111220011231220101212121201112222001100010001002123110112020231 658801925683489071404504193396436668111288937260415979579417630739120547713 000100001012111111110111111100112010210001111101101101011111111101011101110 910501876933613095500253237788652909250001557626626824655375907538165785367 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 550433251023230204310404232105354323532031240033315125241340044324523153453 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

No voy a asegurar que las posibilidades comerciales se vean a simple vista en este gráfico, sólo propongo comprobar dos hipótesis comerciales:

Comercie según la tendencia: compre en el mercado del toro y venda en el del oso. Comercie con órdenes stop, determinadas antes de la entrada al mercado.

compramos sobre la línea de apoyo una orden stop por encima del máximo de la anterior columna de "Х", vendemos bajo la línea de resistencia una orden stop por debajo del mínimo de la anterior columna de "О", la orden stop seguidora se encuentra al nivel del viraje;

Dejad que el beneficio crezca. Cierre las operaciones que muestren pérdidas (las mejores operaciones no dejan ver el beneficio inmediatamente).

compramos al romper la línea de resistencia, vendemos al romper la línea de apoyo; stop loss se encuentra al nivel del viraje, y la orden stop seguidora en la línea de tendencia.





Pero, ¿con qué volumen entramos?

Preste atención a las citas mostradas más arriba, del clásico de las especulaciones en bolsa: Comercie con órdenes stop. Yo prefiero entrar en el mercado con un volumen tal, que me permita, al activarse una orden Stop loss, perder una parte del saldo que no sea superior a un tanto por ciento asumible para mí de esa cantidad (lo que Ralph Vince, en sus matemáticas de la gestión de capital llamaba la F óptima). El riesgo de pérdidas con una operación es una variable que se puede optimizar maravillosamente (en el código que se muestra más abajo se representa con opt_f).

De este modo, tenemos una función de establecimiento de órdenes de compra/venta con un mecanismo de cálculo del volumen, que depende del riesgo que pueda usted asumir en una operación:

void PlaceOrder() { uint digits_2_lot=( uint ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double trade_risk= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )*opt_f; double one_tick_loss_min_lot= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS )* SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); trade_request.magic=magic; trade_request.symbol=symbol; trade_request.action= TRADE_ACTION_PENDING ; trade_request.tp= NULL ; trade_request.comment= NULL ; trade_request.type_filling= NULL ; trade_request.stoplimit= NULL ; trade_request.type_time= NULL ; trade_request.expiration= NULL ; if (is_const_lot== true ) { order_vol= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); } else { order_vol=trade_risk/( MathAbs (trade_request.price-trade_request.sl)* MathPow ( 10 ,digits_2_lot)*one_tick_loss_min_lot)* SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); order_vol= MathMax (order_vol, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_LIMIT )!= 0 ) order_vol= MathMin (order_vol, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_LIMIT )); order_vol= NormalizeDouble (order_vol,( int ) MathAbs ( MathLog10 ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )))); } while (order_vol> 0 ) { trade_request.volume= MathMin (order_vol, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); order_vol=order_vol- SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); }; ticket=trade_result.order; };





Pero, ¿según qué criterio debemos optimizar?

En realidad, sólo existen dos criterios de optimización: o bien se minimiza el drawdown (retroceso en la curva de resultados) con un nivel de beneficios establecido, o bien se maximiza el saldo con un nivel establecido de drawdown. Yo prefiero optimizar según el segundo criterio:

double OnTester () { if ( TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT )>(risk* 100 )) return ( 0 ); else return ( NormalizeDouble ( TesterStatistics ( STAT_PROFIT ),( uint ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); };

donde risk, es el nivel de drawdown, superado el cual, la estrategia no se considera asumible para mí. Es, igualmente, una de las variables optimizables.





Pero, ¿cuándo es necesario optimizar de nuevo?

Hay quien realiza optimizaciones otra vez cuando transcurre un intervalo de tiempo (por ejemplo, una vez a la semana, al mes), hay quien las realiza tras un cierto número de operaciones (tras 50 o 100 operaciones), otros lo hacen en función del comportamiento del mercado. En realidad, si la optimización es o no imprescindible, es algo que viene dictado sólo por el criterio de optimización del punto anterior. Si el sistema permanece por debajo del parámetro permisible de risk, entonces llevamos a cabo una optimzación, si no, pues no tocamos nada. En mi caso, no considero asumible un drawdown superior al 10%. De esta forma, si el drawdown supera este valor en el proceso de funcionamiento real, realizo una nueva optimización.





Pero, ¿lo optimizamos todo de golpe?

Por desgracia, en el simulador de estrategias, por el momento, no se ha implementado la posibilidad de optimizar las variables externas para el modo "Todos los símbolos, elegidos en la ventana de "Observación del mercado"". Por eso, la elección de un instrumento de mercado, al igual que sucede con otros parámetros externos optimizables, se realizará de la siguiente manera, bastante obvia:

enum SYMBOLS { AA= 1 , AIG, AXP, BA, C, CAT, DD, DIS, GE, HD, HON, HPQ, IBM, IP, INTC, JNJ, JPM, KO, MCD, MMM, MO, MRK, MSFT, PFE, PG, QQQ, T, SPY, UTX, VZ, WMT, XOM }; void SelectSymbol() { switch (selected_symbol) { case 1 : symbol= "#AA" ; break ; case 2 : symbol= "#AIG" ; break ; case 3 : symbol= "#AXP" ; break ; case 4 : symbol= "#BA" ; break ; case 5 : symbol= "#C" ; break ; case 6 : symbol= "#CAT" ; break ; case 7 : symbol= "#DD" ; break ; case 8 : symbol= "#DIS" ; break ; case 9 : symbol= "#GE" ; break ; case 10 : symbol= "#HD" ; break ; case 11 : symbol= "#HON" ; break ; case 12 : symbol= "#HPQ" ; break ; case 13 : symbol= "#IBM" ; break ; case 14 : symbol= "#IP" ; break ; case 15 : symbol= "#INTC" ; break ; case 16 : symbol= "#JNJ" ; break ; case 17 : symbol= "#JPM" ; break ; case 18 : symbol= "#KO" ; break ; case 19 : symbol= "#MCD" ; break ; case 20 : symbol= "#MMM" ; break ; case 21 : symbol= "#MO" ; break ; case 22 : symbol= "#MRK" ; break ; case 23 : symbol= "#MSFT" ; break ; case 24 : symbol= "#PFE" ; break ; case 25 : symbol= "#PG" ; break ; case 26 : symbol= "#QQQ" ; break ; case 27 : symbol= "#T" ; break ; case 28 : symbol= "#SPY" ; break ; case 29 : symbol= "#UTX" ; break ; case 30 : symbol= "#VZ" ; break ; case 31 : symbol= "#WMT" ; break ; case 32 : symbol= "#XOM" ; break ; default : symbol= "#SPY" ; break ; }; };

En caso necesario, puede añadir a la enumeración y la función de elección del símbolo (que llamaremos en OnInit()) los instrumentos que necesite.





¿Y qué tipo de robot hemos conseguido?

Operador de ticks:

void OnTick () { if (IsNewBar()== true ) { RecalcIndicators(); if (( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )== true ) || ( MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )== true )) { if (cur_bar_time_dig[ 0 ]>begin_of_test) { if ( PositionSelect (symbol)== true ) TrailCondition(); else TradeCondition(); } } else { if ( PositionSelect (symbol)== true ) TrailCondition(); else TradeCondition(); } }; };

Para la estrategia №1 "compramos por encima de la línea de apoyo, una orden stop por encima del máximo de la anterior columna de "Х", vendemos bajo la línea de resistencia, una orden stop por debajo del mínimo de la anterior columna de "О", la orden stop seguidora se encuentra al nivel del viraje":

void TradeCondition() { if (order_col_number!=column_count) { if ( OrdersTotal ()> 0 ) { for ( int loc_count_1= 0 ;loc_count_1< OrdersTotal ();loc_count_1++) { ticket= OrderGetTicket (loc_count_1); if (! OrderSelect (ticket)) Print ( "Failed to select order #" ,ticket); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==symbol) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); }; }; order_col_number=column_count; return ; } else { order_col_number=column_count; return ; } } else if (( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)< SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) && (pnf[column_count- 1 ].column_type== 'X' ) && (pnf[column_count- 1 ].max_column_price<=pnf[column_count- 3 ].max_column_price)) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].max_column_price+double_box),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].max_column_price-(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else if (( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)> SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) && (pnf[column_count- 1 ].column_type== 'O' ) && (pnf[column_count- 1 ].min_column_price>=pnf[column_count- 3 ].min_column_price)) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].min_column_price-double_box),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].min_column_price+(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else return ; }; void TrailCondition() { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].max_column_price-reverse*double_box),digit_2_orders); else trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].min_column_price+reverse*double_box),digit_2_orders); if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )!=trade_request.sl) PlaceTrailOrder(); };

Para la estrategia №2 "compramos al romper la línea de resistencia, vendemos al romper la línea de apoyo; stop loss se encuentra al nivel del viraje, y la orden stop seguidora en la línea de tendencia":

void TradeCondition() { if (order_col_number!=column_count) { if ( OrdersTotal ()> 0 ) { for ( int loc_count_1= 0 ;loc_count_1< OrdersTotal ();loc_count_1++) { ticket= OrderGetTicket (loc_count_1); if (! OrderSelect (ticket)) Print ( "Failed to select order #" ,ticket); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==symbol) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); }; }; order_col_number=column_count; return ; } else { order_col_number=column_count; return ; } } else if ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)> SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price-(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else if ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)< SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].supp_price),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].supp_price+(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else return ; }; void TrailCondition() { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathMax ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ), MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].max_column_price-reverse*double_box)),digit_2_orders); else trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathMin ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ), MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].min_column_price+reverse*double_box)),digit_2_orders); if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )!=trade_request.sl) PlaceTrailOrder(); };

Preste atención, querido lector, a varios detalles.

Los precios en los instrumentos financieros pueden oscilar en un diapasón bastante amplio, desde céntimos hasta decenas de miles (por ejemplo, las acciones y contratos sobre la diferencia en las bolsas japonesas). Por eso, al construir el gráfico de punto y forma, yo uso un logaritmo de precio para no introducir como dimensiones del box los valores desde 1 pip hasta decenas de miles de pips.

La matriz del gráfico de punto y forma comienza la indexación desde cero, la última columna tiene un índice correspondiente al número de columnas menos uno.

De estar presente la línea de apoyo, su valor será superior a -10.0, pero menor al logaritmo de precio, en ausencia de la línea de apoyo (y de resistencia también) su valor en la matriz del gráfico constituye -10.0. Por eso, las condiciones de la línea de apoyo/resistencia de prueba se guardan de la misma forma que en el código de la estrategia №2.

El código de las funciones auxiliares no lo muestro en el artículo, pero sí en los anexos. No voy a llenar el artículo con el código del propio gráfico, dado lo grande de su tamaño: podrá encontrarlo en los anexos.





Resultados del trading con robots

Para la optimización he preparado dos conjuntos de instrumentos de mercado en los archivos symbol_list_1.mhq y symbol_list_2.mhq: las parejas de divisas y los contratos sobre la diferencia en las acciones que entran en el índice Down.

Ventana de ajustes:





La ventana de parámetros en el simulador, en el primer caso, tiene el aspecto siguiente para nuestra estrategia:





Preste atención a la línea "Comienzo de la simulación". Para analizar y tomar decisiones, el robot necesita como poco unas cuantas columnas del gráfico, y al elegir un tamaño de box de 50 pips y más, la historia anual no es suficiente incluso para una columna. Por eso, para los gráficos con un tamaño de box a partir de 50 pips, recomiendo establecer un valor de intervalo del orden de tres años y más desde el comienzo del funcionamiento del robot. Puede establecer el propio comienzo del funcionamiento del robot en la ventana de parámetros, con la línea "Comienzo de la simulación". En nuestro ejemplo, en la simulación sobre un instrumento con un tamaño de box de 100 pips, comenzando desde el año 01.01.2012, en la pestaña "Ajustes" indicamos el intervalo desde el 01.01.2009, y en la pestaña "Parámetros", desde el 01.01.2012.

El valor false para el parámetro "¿Comerciamos con el lote mínimo?" nos revela que tenemos un tamaño variable de lote, dependiendo del saldo y de la variable "Riesgo por operación, en %" (en nuestro caso, un 1% por operación, pero también se puede optimizar). "Drawdown asumible, en %", es el mismo criterio de optimización de la función OnTester(). Para el ejemplo, he elegido para la optimización sólo dos variables: el instrumento comercial "Símbolo" y "Tamaño de box en pips".

La optimización la llevaremos a cabo en base a los datos del periodo 2012-2013. Es mejor agregar el robot propiamente al gráfico EURUSD, como al símbolo con mayor cobertura de ticks. En el recuadro de más abajo, mostramos un informe completo para la simulación sobre las parejas de divisas para un tamaño de box de 10, según la primera estrategia:

Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades selected_symbol box 0,00 0,00 -1 002,12 -18,91 0,54 -0,79 -0,24 0,00 12,67 53,00 AUDCAD 10,00 1,00 886,56 886,56 14,53 1,40 1,52 0,13 886,56 5,76 61,00 AUDCHF 10,00 2,00 0,00 -1 451,63 -10,60 0,77 -0,70 -0,09 0,00 19,92 137,00 AUDJPY 10,00 3,00 -647,66 -647,66 -17,50 0,57 -0,68 -0,24 -647,66 9,46 37,00 AUDNZD 10,00 4,00 -269,22 -269,22 -3,17 0,92 -0,26 -0,03 -269,22 9,78 85,00 AUDUSD 10,00 5,00 0,00 -811,44 -13,52 0,72 -0,64 -0,14 0,00 12,20 60,00 CADCHF 10,00 6,00 0,00 1 686,34 16,53 1,36 1,17 0,12 0,00 11,78 102,00 CHFJPY 10,00 7,00 356,68 356,68 5,66 1,13 0,40 0,06 356,68 8,04 63,00 EURAUD 10,00 8,00 0,00 -1 437,91 -25,68 0,53 -0,92 -0,25 0,00 15,47 56,00 EURCAD 10,00 9,00 0,00 -886,66 -46,67 0,34 -0,74 -0,46 0,00 11,56 19,00 EURCHF 10,00 10,00 0,00 -789,59 -21,93 0,54 -0,75 -0,26 0,00 10,34 36,00 EURGBP 10,00 11,00 0,00 3 074,86 28,47 1,62 1,72 0,20 0,00 12,67 108,00 EURJPY 10,00 12,00 0,00 -1 621,85 -19,78 0,55 -0,97 -0,25 0,00 16,75 82,00 EURNZD 10,00 13,00 152,73 152,73 2,88 1,07 0,21 0,03 152,73 6,90 53,00 EURUSD 10,00 14,00 0,00 -1 058,85 -14,50 0,65 -0,66 -0,16 0,00 15,87 73,00 GBPAUD 10,00 15,00 0,00 -1 343,47 -25,35 0,43 -0,64 -0,34 0,00 20,90 53,00 GBPCAD 10,00 16,00 0,00 -2 607,22 -44,19 0,27 -0,95 -0,59 0,00 27,15 59,00 GBPCHF 10,00 17,00 0,00 1 160,54 11,72 1,27 0,81 0,10 0,00 12,30 99,00 GBPJPY 10,00 18,00 0,00 -1 249,91 -14,70 0,69 -0,85 -0,15 0,00 14,41 85,00 GBPNZD 10,00 19,00 208,94 208,94 5,36 1,12 0,25 0,05 208,94 7,81 39,00 GBPUSD 10,00 20,00 0,00 -2 137,68 -21,17 0,53 -0,79 -0,24 0,00 25,62 101,00 NZDUSD 10,00 21,00 0,00 -1 766,80 -38,41 0,30 -0,97 -0,53 0,00 18,10 46,00 USDCAD 10,00 22,00 -824,69 -824,69 -11,95 0,73 -0,90 -0,13 -824,69 9,11 69,00 USDCHF 10,00 23,00 2 166,53 2 166,53 26,10 1,58 2,40 0,18 2 166,53 7,13 83,00 USDJPY 10,00

2 029,87 -10 213,52









13,40 1 659,00





y un cuadro sinóptico para los diferentes instrumentos y tamaños de box:

Estrategia Instrumentos Tamaño de box Trades Equity DD % Profit Result Pronóstico del saldo 1 Divisas 10 1 659 13 -10 214 2 030 2 030 1 Divisas 20 400 5 1 638 2 484 2 484 1 Acciones 50 350 4 7 599 7 599 15 199 1 Acciones 100 81 2 4 415 4 415 17 659 2 Divisas 10 338 20 -4 055 138 138 2 Divisas 20 116 8 4 687 3 986 3 986 2 Acciones 50 65 6 6 770 9 244 9 244 2 Acciones 100 12 1 -332 -332 -5 315

¿Qué podemos ver?

Siempre hay tontos muy torpes, que lo hace todo mal y en todo momento. Y luego tenemos a los tontos de Wall Street, que consideran que hay que comerciar siempre. No hay una sola persona en la faz de la Tierra que disponga diariamente de la información necesaria para comprar o vender las acciones y llevar a cabo su juego de una manera totalemnte lógica.

Podemos encontrarnos con una situación inesperada para mucha gente: el depósito, muy probablemente, será más alto cuantas menos operaciones se realicen. Si nosotros, sin ninguna optimización, hace dos años lanzásemos sobre las acciones nuestro experto, con un tamaño de box de 100, y con un riesgo por operación de un 1%, el robot sólo efectuaría 81 operaciones en dos años (la media anual sería de 1,25 operaciones por instrumento), nuestro depósito crecería un 44%, y además, el drawdown de la equidad sería un poco superior al 2%. ¡Si asumimos un drawdown del 10%, podríamos arriesgar en la operación un 4% y en dos años el depósito añadiría un 177%, el beneficio sería del 90% de interés, en dólares USA!





Epílogo

El curso nunca es demasiado alto como para empezar a comprar, y nunca no es lo suficientemente bajo como para empezar a vender. Las grandes sumas se ganan esperando, no con inventos.

Las estrategias que hemos propuesto pueden ser modificadas y mostrarán incluso mayores beneficios con un drawdown no superior al 10%. No intente comerciar con demasiada frecuencia, hormiguear por los mercados, mejor encuentre un bróker que le proponga, no sólamente el "paquete estándar" de instrumentos, consistente en dos decenas de parejas de divisas y tres decenas de acciones, será mejor que le proponga tres o cuatro centenares de instrumentos (acciones, futuros). Así tendrá bastantes posibilidades de que los instrumentos no estén correlacionados y su depósito estará más protegido. Y sí, las acciones , por algún motivo, demuestran mejores resultados que las parejas de divisas.





P.S. (como publicidad)

En el Mercado, propongo el script PnF Chartist, que sirve para construir el gráfico de punto y forma en los archivos de texto de las cotizaciones de los terminales МТ4, МТ5 o Yahoo finance. Utilícelo para la búsqueda visual de patrones de comportamiento de los precios, ya que no hay mejor simulador/optimizador que nuestra propia cabeza, y tras encontrar la medida adecuada, utilice las plantillas de los expertos del artículo para comprobar la capacidad de combate de sus propios inventos.