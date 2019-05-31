利用 MQL5 和 MQL4 实现的选择和导航工具: 把数据添加到图表中

在前面的文章中我们已经做了很多 (使用 MQL5 和 MQL4 开发的选择与导航工具: 增加自动模式搜索和显示侦测到的交易品种, 利用 MQL5 和 MQL4 实现的选择和导航实用程序：添加"HOMEWORK"选项卡并保存图形对象, 运用 MQL5 和 MQL4 开发品种选择和导航实用程序). 但这对于高质量的日内交易仍然是不够的。在本文中，我们将添加新的功能，使我们能够找到合适的市场进入/退出点。

每个功能项目将在单独的章节中进行描述。首先，我们将考虑它的目标。然后，我们将分析一个函数或一个代码，以防您希望在项目中实现相同的功能。

许多日内交易大师建议交易股票，其今天的趋势与昨天的趋势相同。简单地说，如果股价昨天上涨，那么今天也会上涨，这意味着你今天的交易只能买入，反之亦然。

昨天的高低线显示为明亮的水平线，前天的高低线显示为苔藓绿线：

在日内交易时，昨天和前天的高点和低点经常被用作支撑和阻力水平。价格经常触及昨天或前天的高点并反弹下跌。根据我的经验，在70%的情况下，价格不会打破这样的高点/低点。

输入: 显示昨天的最低价和最高价 以及 显示前天的最低价和最高价 范围: 图表设置

MetaTrader 中已经存在类似的功能。此外，您不仅可以看到最后一个交易日的开始，还可以看到每个交易日的一般开始。如果要这样做, 就在图表属性中选中 "显示时段分隔" 复选框。在实际实践中，在某些时间段内，这种功能是多余的，会使图表杂乱无章，不利于分析。例如:

在图表上，这看起来像一条垂直的红线：

例如，在较低的时间框架（如M5）上，可能很难定义当前交易日的开始时间，以便一眼就能看到今天的股票是在增长还是在下跌。因此，我们将添加一个设置，允许我们看到一个交易品种上当前交易日开始的柱。

交易时段的开始是指股市开市（如果我们谈论的是股票），例如，美国股市下午4:30，欧洲和俄罗斯股市上午10:00。在外汇交易中，让我们把午夜作为交易时段的开始。

输入: 显示一个交易日的开始 (在 <D1 的时段) 范围: 图表设置





显示最近的整数价格

输入: 显示最近的整数价格 (时段 < 1 天)

范围: 图表设置

整数价格是另一个自然的支撑/阻力水平。这些是以0.00或0.50结尾的价格。许多交易员只在接近整数水平时寻找交易机会。

.25 和 .75. 级别也可能被认为是整数的，但它们不太可靠，因此我们不会跟踪它们，以免使图表混乱。



下面的函数用于显示整数价格：

void showRoundPrice( long currChart){ string name= ChartSymbol (currChart); int tmpPrice; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates (name, PERIOD_D1 , 0 , 1 , rates)== 1 ){ switch (( int ) SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_DIGITS )){ case 0 : break ; case 2 : case 3 : case 5 : tmpPrice=( int ) rates[ 0 ].close; ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice- 1 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_0" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice- 0.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_0" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_1" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 0.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_1" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 1 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_00_2" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , ( double ) tmpPrice+ 1.5 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_COLOR , clrCadetBlue ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DASH ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_round_line_05_2" , OBJPROP_BACK , true ); break ; } } }

在图表上，整数水平线用虚线表示：











显示小时结束

输入参数: 显示小时结束 (时段 < 1小时)

范围: 图表设置

继续讨论自然支持/阻力水平，我们也可以提到小时结束水平。人们相信，小时收盘价在较小的时间范围内也可能是一个支撑/阻力水平，尽管我从未在实际交易中注意到这一点。不过，让我们实现至少在过去四个小时内显示这个参数的能力。



在图表上突出显示小时结束的函数：



void showCloseHour( long currChart){ MqlDateTime tmpTime; int tmpOffset= 0 ; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates ( ChartSymbol (currChart), PERIOD_M30 , 0 , 9 , rates)> 0 ){ tmpOffset= 0 ; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_0" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_0" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_1" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_1" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_2" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_2" , OBJPROP_BACK , true ); tmpOffset++; TimeToStruct (rates[tmpOffset].time, tmpTime); if (tmpTime.min!= 0 ){ tmpOffset++; } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_hour_3" , OBJ_VLINE , 0 , rates[tmpOffset].time, 0 ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_RAY , true ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_hour_3" , OBJPROP_BACK , true ); } }

在图表上，最近四个小时的结束显示为垂直黄色线：











显示一年的最高和最低价格

Input: 显示一年的最高/最低价

范围: 图表设置

一年的最高和最低价格也很受交易员欢迎。也在图表上显示它们。



以下函数用于显示一年内的极端价格：

void showMaxPrice( long currChart){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); if ( CopyRates ( ChartSymbol (currChart), PERIOD_MN1 , 0 , 12 , rates)== 12 ){ double maxPrice= 0 ; double minPrice= 0 ; for ( int j= 0 ; j< 12 ; j++){ if ( maxPrice== 0 || maxPrice<rates[j].high ){ maxPrice=rates[j].high; } if ( minPrice== 0 || minPrice>rates[j].low ){ minPrice=rates[j].low; } } ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_maxprice_line" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , maxPrice); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_COLOR , clrMagenta ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_maxprice_line" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectCreate (currChart, exprefix+ "_minprice_line" , OBJ_HLINE , 0 , 0 , minPrice); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_COLOR , clrMagenta ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (currChart,exprefix+ "_minprice_line" , OBJPROP_BACK , true ); } }

过去12个月的最高和最低价格显示为紫色横线：











当打开图表时显示点差

输入: 当打开图表时显示点差

范围: 图表设置

如果使用小止损，当前交易品种的点差是进入交易的决定性因素之一。因此，在打开图表时了解它是很重要的。所以，让我们在图表中添加更多数据。

请记住，我们只在打开图表时显示点差，它可能会在几分钟内改变。点差水平不会实时显示。它仅用于计算交易品种上的当前点差范围。



下面的小函数返回点差:

string getmespread_symbol( string symname){ double curSpread= SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_BID ); return "Spread: " +( string ) DoubleToString (curSpread, ( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ))+ " " + SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )+ " (" + DoubleToString (curSpread/ SymbolInfoDouble (symname, SYMBOL_POINT ), 0 )+ " p)" ; }

点差显示在打开图表的注释中，以及其他附加数据：







根据名称在图表上应用模板

输入: 根据名称在图表上应用模板

范围: 图表设置

在MetaTrader中，模板用于快速应用首选设置、EA，更重要的是，将具有首选参数的指标应用于图表。

然而，“快速”是一个松散的概念。要将模板应用于图表，请在图表的上下文菜单中选择模板/“模板名称”。但是，如果一个指标，例如移动平均线，对你做出决定很重要，并且你想在你打开的每个图表上看到它，同时每天使用数百种工具，该怎么办？你真的要点击它们中的每一个吗？

对于每个打开的图表，自动应用带有一组指标的特定模板要容易得多。所以让我们实现这个特性。



要将模板应用于图表，请使用在 MQL5 和 MQL4 中同时工作的ChartApplyTemplate命令：



ChartApplyTemplate (curChartID[ ArraySize (curChartID)- 1 ], allApplyTemplate+ ".tpl" );





显示 Gerchik's ATR

输入: 显示 Gerchik's ATR

范围: 图表设置

ATR是交易品种在一定时间内的平均日移动量，是确定交易品种作用范围的重要参数。它有多种不同用途，

例如，它有助于决定在日内交易期间是否值得进行交易。如果你想捕捉100点的移动，而交易品种在一天内的平均范围是50点，你的机会很小，最好不要进入交易。

也可以认为，如果一个交易品种已经在一个方向上通过了其每日ATR的80%以上，那么在同一个方向上进行交易是没有意义的，并且您只能在相反的方向上工作。

Gerchik's ATR 与传统的ATR不同的是，只考虑了异常的柱。异常柱是指比平均柱大2倍或小0.3倍的柱。

ATR通常计算5或3天。



以下函数显示了 Gerchik's ATR:

string getmeatr_symbol( string symname){ string msg= "" ; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); double atr= 0 ; double pre_atr= 0 ; int curDigits=( int ) SymbolInfoInteger (symname, SYMBOL_DIGITS ); string currencyS= SymbolInfoString (symname, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); int count= 0 ; int copied= CopyRates (symname, PERIOD_D1 , 0 , 8 , rates); if (copied> 1 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied- 1 ); } if (pre_atr> 0 ){ for ( int j= 1 ; j<copied; j++){ if ( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr* 2 ) continue ; if ( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr* 0.3 ) continue ; if ( ++count > 5 ){ break ; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } if ( count > 5 ){ count= 5 ; } atr= NormalizeDouble (atr/count, curDigits ); } if (atr> 0 ){ StringAdd (msg, "ATR: " +( string ) DoubleToString (atr, curDigits)+ " " +currencyS+ ", today: " + DoubleToString (rates[ 0 ].high-rates[ 0 ].low, curDigits)+ " " +currencyS+ " (" +( string ) ( int ) (((rates[ 0 ].high-rates[ 0 ].low)/atr)* 100 ) + "%)" ); } return msg; }

该实用程序在图表注释中显示ATR，如前一节中描述的点差。ATR 可以在之前的屏幕截图中看到。





导向交易品种的显示方向