Cómo intercambiar datos: una DLL para MQL5 en 10 minutos.

No hay muchos desarrolladores que recuerden cómo escribir una simple DLL y cuáles son las características de la vinculación de los diferentes sistemas. Usando varios ejemplos intentaré mostrar todo el proceso de creación de la DLL en 10 minutos, así como discutir algunos aspectos técnicos de nuestra implementación de la vinculación. Mostraré el proceso de creación de la librería DLL paso a paso en Visual Studio con ejemplos de intercambio de diferentes tipos de variables (números, matrices, strings, etc.). Además, explicaré cómo proteger su terminal de cliente frente a los fallos en DLL personalizadas.



1. Crear un proyecto de DLL en C++ en Visual Studio 2005/2008



Ejecutamos el Win32 Application Wizard usando el menú "Archivo-> Nuevo", y seleccionamos como tipo de proyecto "Visual C++", elegimos la plantilla Win32 Console Application' e introducimos el nombre del proyecto (por ejemplo, 'MQL5DLLSamples'). Seleccionamos un directorio raíz para almacenar la "Ubicación" del proyecto en lugar de elegir la que nos ofrece por defecto, deshabilitamos la casilla de verificación de "Crear un directorio para la solución" y hacemos clic en OK:



Fig. 1. Win32 Application Wizard, creación del proyecto DLL



En el siguiente paso pulsamos "Siguiente" para ir a la página de configuración:



Fig. 2. Win32 Application Wizard, configuración del proyecto



En la página final seleccionamos el tipo de aplicación DLL y dejamos los demás campos vacíos tal y como están y hacemos clic en Finalizar. No debemos elegir la opción "Exportar símbolos" si no queremos eliminar el código de ejemplo que se añade automáticamente:



Fig. 3. Win32 Application Wizard, configuración de la aplicación



Como resultado tendremos un proyecto vacío:



Fig. 4. El proyecto DLL vacío preparado por el Wizard



Para simplificar la prueba es mejor especificar en las opciones "Directorio de salida" la salida de los archivos DLL en "...\MQL5\Libraries" del terminal de cliente. Posteriormente nos ahorrará mucho tiempo.



Fig. 5. Directorio de salida de DLL





2. Preparándonos para añadir las funciones



Añadimos la macro '_DLLAPI' al final del archivo stdafx.h para que podamos describir de forma fácil y apropiada las funciones exportadas:

#pragma once #include "targetver.h" #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include <windows.h> #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

Las llamadas a las funciones importadas DLL en MQL5 deben tener la convención de llamada stdcall y cdecl. Aunque stdcall y cdecl se diferencian en la forma de extraer los parámetros de una pila, el entorno de ejecución de MQL5 puede usar ambas versiones de forma segura debido a la envolvente especial de las llamadas de las DLL.



El compilador C++ usa la llamada __cdecl por defecto pero recomiendo explícitamente especificar el modo __stdcall para las funciones exportadas.



Una función de exportación escrita correctamente debe tener la siguiente forma:

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }

En un programa MQL5 la función debe ser definida y llamada de la siguiente forma:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double);

Después de la compilación del proyecto stdcall se mostrará en la tabla de exportación como _fnCalculateSpeed@8, donde el compilador añade un subrayado y un número de bytes transmitidos a través de la pila. Esta decoración nos permite controlar mejor las llamadas de las funciones DLL debido al hecho de que el que llama sabe exactamente cuántos (¡pero no el tipo!) datos deben situarse en la pila.

Si el tamaño final del bloque del parámetro tiene un error en la descripción de importación de la función DLL, la función no será llamada y aparecerá un nuevo mensaje en el diario: 'No se ha podido encontrar 'fnCrashTestParametersStdCall' en 'MQL5DLLSamples.dll'. En estos casos es necesario verificar cuidadosamente todos los parámetros, tanto en el prototipo de la función como en la fuente de la DLL.

_DLLAPI int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }



3. Métodos para pasar parámetros e intercambiar datos



La búsqueda de la descripción simplificada sin decoración se utiliza para cuestiones de compatibilidad en caso de que la tabla de exportación no contenga el nombre completo de la función. Nombres comoson creados si las funciones son definidas en el formato __cdecl.

Vamos a considerar varias variantes de parámetros pasados:



Recibir y pasar variables simples

El caso de las variables simples es sencillo, ya que estas pueden pasarse por valor o por referencia usando &.

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } Llamada de MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); La salida es:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Time 16 msec, int : - 752584127 double : 17247836076609 Recibir y pasar una matriz con llenado de elementos

A diferencia de otros programas de MQL5, las matrices se pasan mediante una referencia directa al buffer de datos sin acceder a la información propietaria sobre dimensiones y tamaños. Por eso deben pasarse por separado las dimensiones y el tamaño de la matriz.

_DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } Llamada de MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); #import int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); La salida es:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Array: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pasar y modificar strings

Los strings Unicode se pasan usando referencias directas a las direcciones de sus buffers sin pasar ninguna información adicional.

_DLLAPI void fnReplaceString( wchar_t *text, wchar_t *from, wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text==NULL || from==NULL || to==NULL) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; search for substring if ((cp=wcsstr(text,from))==NULL) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof ( wchar_t )); } Llamada de MQL5:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string text, string from, string to); #import string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); El resultado es:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Replace: Un rápido zorro marrón salta sobre el perezoso perro ¡Resulta que la línea no ha cambiado! Este es un error común de principiante al transmitir copias de objetos (un string como objeto), en lugar de referirse a ellos. La copia del string "text" se ha creado automáticamente y ha sido modificada en la DLL y a continuación se ha eliminado automáticamente sin afectar al original.



Para resolver esta situación es necesario pasar un string por referencia. Para hacer esto modificamos simplemente el bloque de importar añadiendo & al parámetro "text".

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string & text, string from, string to); #import Tras compilar e iniciar obtendremos el resultado correcto:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 58 : 31 Replace: Un rápido gato marrón salta sobre el perezoso perro





4. Detectar excepciones en funciones DLL



Para evitar el fallo total del terminal, cada llamada DLL se protege automáticamente con una envolvente de excepción no controlada. Este mecanismo permite la protección frente a los errores más habituales (errores de acceso a memoria, división por cero, etc.)



Para ver cómo funciona el mecanismo vamos a crear el siguiente código:



_DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

y lo llamamos desde el terminal de cliente:



#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnCrashTest( int arr); #import fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" );

Como resultado, intentará escribir en la dirección cero y generar una excepción. El terminal de cliente lo detectará, lo registrará en el diario y continuará su trabajo:



MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Access violation write to 0x00000000





5. Envolvente de llamadas DLL y pérdida de velocidad en las llamadas



Como se ha descrito anteriormente, cada llamada de las funciones DLL se envuelve en una envolvente especial para garantizar la seguridad. El vínculo enmascara el código básico, reemplaza la pila, ayuda en las transacciones stdcall/cdecl y supervisa las excepciones dentro de las funciones llamadas.



Este volumen de trabajo no supone un retraso significativo de la llamada de la función.





6. La construcción final

Vamos a recopilar todos los ejemplos de funciones DLL anteriores en el archivo 'MQL5DLLSamples.cpp' y los ejemplos de MQL5 en el script 'MQL5DLL Test.mq5'. El proyecto final para Visual Studio 2008 y el script en MQL5 van adjuntos al archivo.



#include "stdafx.h" // _DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } _DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } _DLLAPI void fnReplaceString(wchar_t *text,wchar_t *from,wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text== NULL || from== NULL || to== NULL ) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; if ((cp=wcsstr(text,from))== NULL ) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof (wchar_t)); } _DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); void fnReplaceString( string text, string from, string to); void fnCrashTest( int arr); #import void OnStart() { int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" ); }

¡Gracias por su interés! Estoy listo para responder a sus preguntas.

