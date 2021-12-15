Disegnare le Emissioni di Indicatori in MQL5

Introduzione



Come stanno emergendo i forti movimenti di mercato?



Come determinare la direzione corretta dei cambiamenti imminenti?

Come aprire una posizione redditizia per il trading?

Come chiudere una posizione con il massimo profitto?



Certamente, molti trader e sviluppatori di strategie di trading sono interessati a queste domande:

Trovare le risposte a queste domande mi ha portato alla creazione di un nuovo approccio alla ricerca di mercato: costruzione e analisi degli indicatori di emissione. Per renderlo più chiaro, dai un'occhiata alle seguenti figure:

Fig. 1 Emissione dell'indicatore DCMV.

Fig. 2. Emissione dell'indicatore, basato su envelope iMA.

Mostra l'emissione di diversi indicatori, ma il principio della loro costruzione è lo stesso. Dopo ogni tick compaiono sempre più punti di colore e forma diversi. Formano numerosi gruppi sotto forma di nebulose, nuvole, tracce, righe, archi, ecc. Queste forme possono aiutare a rilevare le molle e le forze invisibili che influenzano il movimento dei prezzi di mercato. La ricerca e l'analisi di queste emissioni sono qualcosa di simile alla chiromanzia.

Emissione e sue Proprietà



L'emissione è un insieme di punti, situati nei punti di intersezione di righe specifiche dell'indicatore.



Le proprietà delle emissioni non sono ancora state ancora chiare, stanno ancora aspettando i ricercatori. Ecco un elenco di proprietà conosciute:

i punti dello stesso tipo tendono a raggrupparsi;

l'emissione ha una direzione - dal presente al futuro o al passato;

i cluster sono importanti - i cluster densi possono attrarre o, al contrario, possono respingere il prezzo.

Calcolo dell'Emissione dell'Indicatore

Consideriamo i fondamenti del calcolo delle emissioni utilizzando an esempio: Prendiamo due indicatori - iBand e iMA - e troviamo l'intersezione delle loro righe. Li useremo per disegnare i punti di emissione. Per questo avremo bisogno di oggetti grafici. L'algoritmo è implementato in Expert Advisor, ma può essere fatto negli indicatori.

Gli indicatori iniziali sono presentati nella Fig. 3.:



Fig. 3. Gli indicatori iBands (verde) e iMA (rosso).

Abbiamo bisogno di un Expert Advisor per creare punti di emissione. È meglio utilizzare la procedura guidata MQL5 per creare un modello Expert Advisor.



Fig. 4. Creazione di un modello Expert Advisor utilizzando MQL5 Wizard.



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

Innanzitutto, abbiamo bisogno di alcuni plotting ausiliari. Dobbiamo continuare le righe indicatrici usando i raggi (Fig. 5.). Permetterà di controllare la correttezza del calcolo e della visualizzazione dei punti di emissione. Successivamente, rimuoveremo queste righe dal grafico.



Fig. 5. Plotting ausiliari. Continuazione delle righe dell'indicatore mediante raggi.

Quindi, aggiungiamo gli oggetti grafici (linee orizzontali e di tendenza) al codice del nostro Expert Advisor.



input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit() { MAHandle= iMA ( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle= iBands ( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Blue ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , DarkOrange ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

OBJPROP_RAY_LEFT = 1, (Ray va a sinistra);

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1, (Ray va a destra).



Poiché l'emissione continua nel passato e nel futuro, le proprietà della linea di tendenza dovrebbero essere le seguenti:

Di conseguenza, il grafico con righe aggiuntive apparirà come presentato nella Fig. 6.

La fase preparatoria è completata, ora procediamo all'emissione. Creeremo la prima serie di punti all'intersezione delle seguenti linee: tra la riga "MA" (iMA) e la riga "BH" (iBands = UPPER_BAND);

tra la riga "MA" (iMA) e la riga "BL" (iBands = LOWER_BAND);

tra la riga "MA" (iMA) e la riga "BM" (iBands = BASE_BAND).

Fig. 6. Plotting ausiliari. Continuazione delle righe dell'indicatore mediante righe rette.

Ora è il momento di calcolare le coordinate di intersezione e di disegnare i punti di emissione. Creiamo la funzione:



void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

E aggiungendo le seguenti righe di codice alla funzione OnTick:



int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Red , Red ); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Green , Green ); ChartRedraw ( 0 );

Ora avviamo l'Expert Advisor e osserviamo il risultato (Fig. 7.).

Va bene, ma ci sono altri casi di intersezione che non abbiamo considerato. Ad esempio, l'indicatore iBands ha tre linee che si intersecano e possono completare il quadro generale.



Fig. 7. L'emissione degli indicatori iMA e iBands (3 incroci).

tra la riga "BH" (iBands = UPPER_BAND) e la riga "BL" (iBands = LOWER_BAND);

tra la riga "BH" (iBands = UPPER_BAND) e la riga "BM" (iBands = BASE_BAND);

tra la riga "BL" (iBands = LOWER_BAND) e la riga "BM" (iBands = BASE_BAND).

Ora proviamo ad aggiungere un'altra serie di punti all'emissione calcolata, l'intersezione tra le seguenti righe:

A causa di queste intersezioni, otterremmo 3 punti, ma tutti avranno le stesse coordinate. Pertanto è sufficiente utilizzare una sola intersezione, tra la riga "BH" e la riga "BL".

Aggiungiamo queste righe di codice al nostro Expert Advisor e diamo un'occhiata al risultato (Fig. 8.).

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 , Magenta , Magenta );

Fig. 8. Emissione degli indicatori iMA e iBands (4 incroci).

Quindi, abbiamo ottenuto l'emissione, ma c'è la sensazione che ci sia sfuggito qualcosa di importante. Tuttavia, cosa ci siamo persi?



Perché abbiamo usato solo questi parametri di input? Cosa otterremo se li cambiamo? E comunque, qual è il loro ruolo nelle emissioni?



Va bene, l'emissione che abbiamo corrisponde a una singola frequenza, risultata dai parametri di input dell'indicatore. Per calcolare l'intero spettro multifrequenza è necessario eseguire gli stessi calcoli per le altre frequenze. Ad esempio, ecco la mia versione del possibile spettro di emissione:



int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

Per considerare tutte le possibili combinazioni, aggiungiamo il seguente codice all'Expert Advisor:



CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Green , Green ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); } } ChartRedraw ( 0 );

Più frequenze sono coinvolte nello spettro di emissione, l'immagine migliore sarà sul grafico, ma non dovresti abusarne: è un modo più semplice per esaurire le risorse del computer e per ottenere il caos sul grafico. Il numero di frequenze può essere determinato sperimentalmente. Per una migliore percezione della grafica, dobbiamo prestare particolare attenzione allo stile di disegno.



Fig. 9. Spettro di emissione multifrequenza.

Degli Stili di Disegno di Emissione

Ogni persona ha la propria percezione delle immagini grafiche, quindi avrai bisogno di un po' di tempo per personalizzare le emissioni. Il "caos" in Fig.9. non permette di riconoscere alcuna regolarità o pattern nelle immagini. È un esempio di cattivo disegno. Prova a usare i colori vicini nello spettro dell'arcobaleno. I codici dei caratteri per il passato (dal lato sinistro della barra [0]) e per il futuro (dal lato destro della barra [0]) dovrebbero essere diversi. La riuscita combinazione di colori e forme dei punti è in grado di trasformare l'emissione in capolavori, che non solo aiuteranno nel trading, ma piaceranno anche ai tuoi occhi.

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , DarkOrchid , DarkOrchid );

La Galleria delle Emissioni di iMA e iBands



Il linguaggio MQL5 fornisce un'ampia gamma di caratteri Web Colors Windings per le emissioni di disegno. Vorrei condividere la mia opinione a riguardo:Ad esempio, ecco la mia versione dello stile di disegno per l'emissione (vedi Figure 10-17):

Le immagini con queste emissioni sono presentate in questo capitolo.



Fig. 10.

Fig. 11

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Analisi delle Emissioni



L'analisi delle emissioni è un compito separato. La cosa più utile è guardare le sue dinamiche in tempo reale, è il modo migliore per capire molti effetti e pattern.



Prestare attenzione alle correzioni dei prezzi: sembra che l'emissione "conosca" il prezzo target. Inoltre, puoi vedere i livelli di prezzo di supporto, resistenza e equilibrio.



Conclusione