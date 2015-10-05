MQL5におけるインディケータemissionの描写

はじめに

トレーダーやトレーディング戦略開発者の多くが以下のような質問に関心があるのは事実です。

それに対する答えは、新しいマーケット リサーチへの取り組みに導びいてくれます。すなわちインディケータ エミッションの構築と分析です。それを明確にするため、次の図を見ていきます。

図1 DCMVエミッション インディケータ

図2 iMAエンベロープを基にしたインディケータ エミッション

これは異なるインディケータ エミッションを示すものですが、コンストラクションの原理は同じです。ティックのあとに異なる色や形のポイントが多数表示されます。それらは星雲、雲、軌道、線、アーチなど様々なクラスターを形成します。こういった形は市場価格を左右する見えないバネや力を検出するのに役立ちます。こういったエミッションの検索と分析は手相見と似ています。





エミッションとプロパティ

エミッションとはインディケータの指定された点が交わる場所にあるポイントのセットです。

エミッションのプロパティはまだ明らかではありませんが、研究が待たれるところです。以下はすでに知られているプロパティのリストです。

クラスタの同じタイプの傾向を示すポイント

エミッションには方向があります。それは現時点から将来、あるいは過去という方向です。

クラスタは重要なものです。密度の高いクラスタは魅力があり、逆は価格を反発させる可能性があります。





インディケータエミッションの計算

例を使って、エミッション計算の基本について考察していきます。インディケータを2つ取ります。 - iBandsとiMAです。これら直線の交点を見つけます。それを使ってエミッションのポイントを描きます。そのためにはグラフィックオブジェクトが必要です。Expert Advisorsにアルゴリズムが実装されますが、それはインディケータによって可能となります。

初期インディケータは図3に示されています。

図3 iBands (グリーン)とiMA (赤)インディケータ

エミッションポイントを作成するのにはExpert Advisorが必要です。Expert Advisorテンプレートを作成するには、MQL5ウィザードを使用するのがよいでしょう。

図4 MQL5ウィザードを使用したExpert Advisorテンプレートの作成



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

最初に、予備プロッティングがいくらか必要です。波線を使ってインディケータラインを続けます。（図5）それにより、計算の正確性とエミッションポイントの可視化ができます。その後、チャートからこういった線を取り除きます。

図5 予備プロッティング波線を使ってインディケータラインを続行

そうして、Expert Advisorのコードにグラフィックオブジェクト（水平の傾向線）を追加します。

input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit() { MAHandle=iMA( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle=iBands( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,DarkOrange); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,MediumSeaGreen); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,MediumSeaGreen); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,MediumSeaGreen); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

OBJPROP_RAY_LEFT = 1, (Ray goes left);

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1, (Ray goes right).

結果として、線を追加したチャートは図6のように表示されます。

準備段階は完了しました。これからエミッション処理に進んでいきます。以下の線の交点にある最初の連続点を作成します。

"MA" (iMA)線と"BH"線(iBands = UPPER_BAND)間

"MA" (iMA)線と"BL"線(iBands = LOWER_BAND)間

"MA" (iMA)線と"BM"線(iBands = BASE_BAND)間

図6 予備プロッティング直線を使ったインディケータラインの続行

それでは、エミッションポイントを描くために交点の座標を計算します。関数を作成します。

void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

そして、OnTick関数に以下のようなコード行を追加します。

int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 ,Red,Red); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 ,Blue,Blue); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 ,Green,Green); ChartRedraw ( 0 );

ではExpert Advisorを実行し、結果を見てみましょう。（図7）

結果は良好ですね。しかしまだ他にも交点の例はあります。まだ考察していない例です。たとえば、iBandsインディケータには互いに交わる直線が3本あり、それで全体像が完成します。

図7 iMAインディケータとiBands iインディケータのエミッション（3つの交点）

"BH" (iBands = UPPER_BAND) 線と"BL"線(iBands = LOWER_BAND)間

"BH" (iBands = UPPER_BAND) 線と"BM"線(iBands = BASE_BAND)間

"BL"(iBands = LOWER_BAND) 線と"BM"線(iBands = BASE_BAND)間

それでは、計算して得たエミッションにもうひとつづきのポイントを付け加えます。以下の直線の交点です。

上記交点により、3つの点を得ますが、それらはすべて同じ座標です。ゆえに、"BH"線と"BL"線間で得られる1交点を使用すれば十分です。

われわれのExpert Advisorにこれら直線を追加し結果を見てみましょう。（図8）

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 ,Magenta,Magenta);

図8 iMAインディケータとiBands iインディケータのエミッション（4つの交点）

エミッションは取得しましたが、まだ何か重要な事柄が抜けているような気がします。何が足りないのでしょうか?

なぜそのような入力パラメータだけ使ったのでしょうか?パラメータを変更すると何が得られるのでしょうか?また、エミッションにおけるパラメータの役割とはなにでしょうか?

単一度数に対応して取得したエミッションはインディケータの入力パラメータから得られた結果でした。複数度数スペクトラムをフルに計算するには、他の度数についても同じ計算をする必要があります。私が考えうる限りのエミッションスペクトラムをここに例示します。

int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]=iMA(NULL, 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]=iMA(NULL, 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]=iMA(NULL, 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]=iMA(NULL, 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]=iMA(NULL, 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]=iBands(NULL, 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]=iBands(NULL, 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]=iBands(NULL, 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]=iBands(NULL, 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]=iBands(NULL, 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]=iBands(NULL, 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]=iBands(NULL, 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

可能な組合せを考察するため、Expert Advisorに以下のコードを追加します。

CopyTime (NULL, 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Aqua,Aqua); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Blue,Blue); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Green,Green); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 ,Magenta,Magenta); } } ChartRedraw ( 0 );

エミッションスペクトラムに多くの度数が含まれるほど、 チャート表示は良くなりますが、あまり多用しないことです。なぜならコンピュータのリソースを消費し、チャートに混乱を招く一番の原因になるからです。度数は実験的に判断可能です。 グラブをよりよく見せるには、描写スタイルに気を配る必要があります。

図9 複度数エミッションスペクトラム





Ofエミッション描写スタイル

グラフ画像については各々感じ方があることでしょう。なので、エミッションをカスタマイズするのに少々時間をかけることも必要です。 図9の『混乱』からは画像パターンになんの規則性も見出せません。これはひどい描写の一例です。 虹色スペクトラムの近くにある色を使ってみます。 過去に関するキャラクタ コード（ [0] バーの左側から）と将来に関するキャラクタ コード（ [0] バーの右側から）は異なるはずです。 色とポイント型の組合せがうまくいくと、エミッションは傑作になります。取引を行うのに役立つだけでなく見るのも楽しみになるでしょう。

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Aqua,Aqua); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Blue,Blue); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Magenta,Magenta); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 ,DarkOrchid,DarkOrchid);





iMAとiBandsのエミッション ギャラリー

エミッション画像はチャプターに示されています。

図10

図11

図12

図13

図14

図15

図16

図17





エミッション分析

エミッション分析は別のタスクです。リアルタイムで動きを見るのがもっとも有用です。そしてそれは様々な効果とパターンを理解するのに最適な方法です。

価格修正に注意を払ってください。あたかもエミッションが目標価格を『知って』いるようです。また、サポート、レジスタンス、均衡価格レベルを見ることもできます。





おわりに