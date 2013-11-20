用 MQL5 绘制指标的喷发

简介



毫无疑问，许多交易人员和交易策略的开发人员会对下面这些问题感兴趣：

寻找这些问题的答案让我探索出一种市场研究的新方法：构造和分析指标喷发。为了让大家有更直观的印象，请参见下图：

图 1 DCMV 指标喷发。

图 2. 基于iMA轨道线的指标喷发。

图片展示了不同指标的喷发，但它们的构建原理是相同的。在每次价格跳动后，将出现越来越多的带不同颜色和各种形状的点。它们形成了众多的集群，形状包括星云、云团、轨迹、直线、弧线等。这些形状有助于发现影响市场价格变动的无形的跳跃力和驱动力。对这些喷发的研究和分析与手相学类似。

喷发及其属性



喷发是位于指标特定线的交叉点上的一组点。

喷发的属性尚未明确，仍然留待研究人员探索。这里列示的是已知属性：

同一类型的点有集群倾向；

喷发具有方向 - 从现在到未来或到过去；

集群十分重要 - 密集的集群可吸引，或反过来排斥价格。

指标喷发的计算

我们将通过示例探讨喷发计算的基本原则。我们选取两个指标 - iBands 和 iMA - 并找到它们的交叉线。我们将使用它们来绘制喷发点。为此，我们需要使用图形对象。算法在“EA 交易”中实施，但它可在指标中完成。

初始指标如图 3 所示：

图 3. iBands 指标（绿色）和 iMA 指标（红色）。

我们需要使用“EA 交易”来创建喷发点。最好是使用 MQL5 向导来创建“EA 交易”模板。

图 4. 使用 MQL5 向导来创建“EA 交易”模板。



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

首先，我们需要一些辅助绘图。我们需要使用半直线延续指标线（图 5）。这样便能控制喷发点的计算和可视化的正确性。稍后，我们将从图表中删除这些线条。

图 5. 辅助绘图。使用半直线延续指标线。

因此，让我们将图形对象（水平线和趋势线）添加至我们的“EA 交易”代码中。

input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; iBands指标数组 double BBL[];

OBJPROP_RAY_LEFT = 1，（半直线向左）；

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1，（半直线向右）。



如此一来，带附加线的图表将呈图 6 所示效果。

准备阶段到此结束，现在我们来进行喷发。我们将会在以下线的交叉处创建第一系列的点： 位于 "MA" (iMA) 线和 "BH" (iBands = UPPER_BAND) 线之间；

位于 "MA" (iMA) 线和 "BL" (iBands = LOWER_BAND) 线之间；

位于 "MA" (iMA) 线和 "BM" (iBands = BASE_BAND) 线之间。

图 6. 辅助绘图。使用直线延续指标线。

现在，到了计算交叉点坐标和绘制喷发点的时候了。我们来创建函数：

void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

并将下面的代码行添加至函数 OnTick：

int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Red , Red ); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Green , Green ); ChartRedraw ( 0 );

现在，我们来运行“EA 交易”并查看结果（图 7）。

很好，但还有其他一些交叉情形，这是我们没有考虑到的。例如，iBands 指标有三条线彼此相交，可对全局做出补充。

图 7. iMA 和 iBands 指标的喷发（3 个交叉点）。

位于线 "BH" (iBands = UPPER_BAND) 和线 "BL" (iBands = LOWER_BAND) 之间；

位于线 "BH" (iBands = UPPER_BAND) 和线 "BM" (iBands = BASE_BAND) 之间；

位于线 "BL" (iBands = LOWER_BAND) 和线 "BM" (iBands = BASE_BAND) 之间。

现在，让我们尝试将另一系列的点添加至计算出的喷发，交叉点位于下面列出的线之间：

由于这些交叉点，我们将获得 3 个点，但它们将具有相同的坐标。因此，仅使用一个位于线 "BH" 和线 "BL" 之间的交叉点即已足够。

让我们将这些代码行添加至我们的“EA 交易”，然后查看结果（图 8）。

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 , Magenta , Magenta );

图 8. iMA 和 iBands 指标的喷发（4 个交叉点）。

因此，我们获得了喷发，但总有一种我们错过了某些重要事情的感觉。然而，我们到底错过了什么？

为什么我们仅使用了这些输入参数？如果我们更改输入参数，我们会得到什么结果？无论如何，它们在喷发中的角色是什么？

的确，我们获得的喷发对应于一个单一的频率，由指标的输入参数所导致。要计算完整的多频率频谱，需要为其他频率执行相同的计算。作为示例，以下是我的可能的喷发频率版本：

int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

为将所有可能的组合考虑在内，我们需要将以下代码添加至“EA 交易”：

CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Green , Green ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); } } ChartRedraw ( 0 );

喷发频谱中包含的频率越多，图表上的图形就越好，但也不能滥用 - 它是消耗计算机资源最简单的方式，并会使图表上的图形变得一团糟。频率的数量可凭经验判定。为了获得更好的图形感知，我们必须特别注意绘制风格。

图 9. 多频率喷射频谱。

论喷射的绘制风格

每个人对图形图像都有自己的感知，因此您需要花费一些时间来自定义喷射。 我们无法从图 9 的“混沌”中识别任何规律或模式。它是糟糕绘制的一个示例。 尝试在彩虹频谱中使用相邻色。 区分过去（来自 [0] 柱的左侧）和未来（来自 [0] 柱的右侧）的字符码。 将点的颜色和形状成功结合能够使喷发转变为杰作，这不仅有助于交易，同时还能悦观者目。

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , DarkOrchid , DarkOrchid );

iMA 和 iBands 喷发图库



以下是本文所述及的喷发图像。

图 10.

图 11

图 12.

图 13.

图14.

图 15.

图16.

图 17.

喷发分析



喷发分析是一项独立的任务。最有价值的是实时观察它的动态，这是理解众多效果和模式的最佳方式。

注意价格的修正 - 看上去喷发似乎“知道”目标价格。此外，您可以查看支撑、阻力和均衡价位。

总结