MQL5로 방출형 인디케이터 그리기

개요



시장의 움직임이 얼마나 강하게 나타나고 있나?



시장의 방향성을 어떻게 예측할 것인가?

어떻게 수익성이 있는 포지션을 오픈할 것인가?

최대 이익을 실현하는 포지션 청산 방법은 무엇인가?



많은 투자자와 매매 전략 개발자들이 다음과 같은 질문에 관심을 갖습니다.

저도 위와 같은 질문들에 대한 답을 찾다가 시장 조사에 대한 새로운 접근법을 만들게 되었습니다. 방출형 인디케이터를 만들고 분석하는 거죠. 아래의 그림들을 보면 이해하기 쉬울 거예요.

그림 1. DCMV 인디케이터 방출.

그림 2. iMA 엔벨로프 기반 인디케이터

다양한 방출형 인디케이터가 나타나 있지만 기본 구성 원리는 모두 같습니다. 각각의 틱 다음에 형형색색의 점이 나타나죠. 이 점들이 모여 성운, 구름, 궤도, 직선, 포물선 등의 형태를 갖는 클러스터를 형성합니다. 클러스터의 모양에 따라 시장 가격의 변화에 영향을 미치는, 눈에는 보이지 않는 원동력을 어느 정도 감지할 수 있죠. 그러니까 방출형 인디케이터 분석은 약간 수상술과 비슷하달까요.

방출의 속성



방출이란 인디케이터의 특정 라인 교차점에 위치하는 점들의 집합입니다.



아직 알려지지 않은 속성도 있어 추가 연구가 필요하죠. 알려진 속성은 다음과 같습니다.

동일한 유형의 점이 모여 집합을 이루는 경향이 있다.

방출은 현재에서 미래 또는 현재에서 과거로의 방향성을 갖는다.

밀집된 클러스터에 따라 가격 방향성이 달라진다.

인디케이터 방출 계산

이번에는 예시를 보면서 방출 계산 기본 원칙을 알아볼게요. 두 인디케이터 iBands와 iMA 사이의 교차점을 찾아보죠. 방출점을 그릴 건데요. 그러려면 그래픽 객체가 필요합니다. 해당 알고리즘은 엑스퍼트 어드바이저에서 구현되었지만 인디케이터 자체에서도 구현할 수 있어요.

초기 인디케이터가 그림 3에 나와 있습니다.



그림 3. iBands(초록)와 iMA(빨강) 인디케이터.

방출점을 만들려면 엑스퍼트 어드바이저가 필요합니다. MQL5 마법사로 엑스퍼트 어드바이저 템플릿을 만드는 편이 더 좋겠네요.



그림 4. MQL5 마법사로 엑스퍼트 어드바이저 템플릿 만들기.



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

우선 몇 가지 보조 플로팅이 좀 필요한데요. 기존의 인디케이터 표시선을 다른 선으로 잇습니다(그림 5.). 이렇게 하면 방출점의 시각화 및 계산의 정확성을 높일 수 있죠. 새로 그은 선들은 나중에 지울 겁니다.



그림 5. 보조 플로팅. 기존 인디케이터 표시선 연장.

따라서 엑스퍼트 어드바이저 코드에 그래픽 객체(수평선 및 추세선)를 추가하도록 하겠습니다.



input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit() { MAHandle= iMA ( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle= iBands ( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Blue ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , DarkOrange ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

OBJPROP_RAY_LEFT = 1, (왼쪽으로 이동)

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1, (오른쪽으로 이동).



방출이 과거와 미래로 계속되므로 추세선의 속성 은 다음과 같아야 합니다.

차트에 선을 추가하고 나면 그림 6처럼 보일 겁니다.

준비 단계를 완료했으니, 이제 방출을 제대로 살펴보죠. 아래의 위치에 점이 나타나도록 할 거예요. 'MA(iMA)' 선과 'BH' 선 사이(iBands = UPPER_BAND)

'MA(iMA)' 선과 'BL' 선 사이(iBands = LOWER_BAND)

'MA(iMA)' 선과 'BM 선 사이(iBands = BASE_BAND)

그림 6. 보조 플로팅. 직선으로 연장된 기존 인디케이터 표시선.

이제 교차점의 좌표를 구하고 방출점을 그릴 겁니다. 다음의 함수를 작성합니다.



void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

그리고 OnTick 함수에 다음 라인을 추가합니다.



int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Red , Red ); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Green , Green ); ChartRedraw ( 0 );

이제 엑스퍼트 어드바이저를 열어 결과를 봅시다(그림 7.).

좋은데요. 다만 우리가 생각하지 못한 다른 교차점들이 있네요. 예를 들어, iBands 인디케이터의 경우 세 개의 선이 서로 교차하여 전체적으로 보완을 해 주죠.



그림 7. iMa와 iBands 인디케이터의 방출(교차 지점 3개).

'BH' 선(iBands = UPPER_BAND)과 'BL' 선(iBands = LOWER_BAND) 사이

'BH' 선(iBands = UPPER_BAND)과 'BM' 선(iBands = BASE_BAND) 사이

'BL' 선(iBands = LOWER_BAND)과 'BM' 선(iBands = BASE_BAND) 사이

이번에는 아래의 위치에 점을 추가해 볼게요.

위의 교차 지점을 따라 3개의 점이 나타나는데, 모두 동일한 좌표를 갖습니다. 그러므로 'BH' 선과 'BL' 선 사이 하나의 교차 지점만 이용해도 충분하죠.

다음 라인을 엑스퍼트 어드바이저에 추가하고 그 결과를 확인하겠습니다(그림 8).

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 , Magenta , Magenta );

그림 8. iMA와 iBands 인디케이터의 방출(교차 지점 4개).

이제 방출에 대해서는 설명을 했는데, 뭔가 중요한 걸 놓친 것 같은 느낌이 드네요. 우리가 뭘 놓쳤을까요?



우리가 왜 저런 입력 매개 변수를 사용했을까요? 이 변수들을 바꾸면 어떤 결과가 나올까요? 방출형 인디케이터에서 각 변수의 역할은 무엇일까요?



맞아요. 우리가 보는 방출은 인디케이터의 인풋 변수에서 비롯된 단일 주파수에 해당합니다. 다중 주파수 스펙트럼 전체를 계산하려면 동일한 연산을 다른 주파수로 수행해야 하죠. 다음은 제가 예로 들어 계산해 본 방출 스펙트럼입니다.



int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

다음 코드를 엑스퍼트 어드바이저에 추가해 가능한 모든 조합을 살펴볼게요.



CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Green , Green ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); } } ChartRedraw ( 0 );

스펙트럼이 더 많은 주파수를 포함할수록 차트 모양도 더 좋아지지만 과도하게 추가하지는 마세요. 리소스를 고갈시키기 가장 쉬운 방법인데다가 차트도 조잡해지거든요. 주파수의 개수는 몇 번 하다 보면 정할 수 있을 거예요. 파악하기 쉬운 그래픽을 만들려면 드로잉 스타일을 잘 골라야 합니다.



그림 9. 다중 주파수 방출 스펙트럼.

방출형 드로잉 스타일

사람마다 감각이 다르니 자신에게 맞는 그래픽을 찾으려면 시간이 좀 걸릴 거예요. 그림 9. '카오스' 대체 규칙적인 패턴이라고는 찾아볼 수가 없죠. 안 좋은 예시입니다. 무지개색 중에서 서로 이웃하는 색상을 쓰도록 하세요. 과거([0] 바 좌측)와 미래([0] 바 우측)에 사용되는 문자 코드는 서로 상이해야 합니다. 색상과 형태가 잘 조합된 방출형 인디케이터는 거래에도 도움이 되고 보기에도 예쁩니다.

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , DarkOrchid , DarkOrchid );

iMA와 iBands 방출 인디케이터 갤러리



MQL5 덕분에 다양한 웹 색상 윙딩 글꼴 을 이용해 방출형 인디케이터를 그릴 수 있게 됐습니다. 제 생각은 이래요.제가 만든 걸 참고해 보세요(그림 10~17 참고).

다음은 방출 인디케이터의 그래픽 예시입니다.



그림 10.

그림. 11

그림. 12.

그림. 13.

그림. 14.

그림. 15.

그림. 16.

그림. 17.

방출 분석



분석은 또 완전히 다른 일이죠. 가장 도움이 되는 건 실시간으로 역학을 관찰하는 거예요. 여러 패턴이라든지 효과 등을 쉽게 이해할 수 있는 가장 좋은 방법이거든요.



가격 조정을 유심히 관찰해 보세요. 방출형 인디케이터가 목표주가를 실제로 알고 있는 것 같기도 하거든요. 추가로 지지선, 저항선과 균형가격까지 확인할 수 있습니다.



결론