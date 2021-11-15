Dessiner les Émissions de l'Indicateur en MQL5

Introduction



Comment les forts mouvements du marché émergent-t-ils ?



Comment déterminer la bonne direction des changements à venir ?

Comment ouvrir une position de trade rentable?

Comment clôturer une position avec un bénéfice maximal ?



Certes, de nombreux traders et développeurs de stratégies de trading s'intéressent à ces questions :

Trouver les réponses à ces questions m'a conduit à l’élaboration d'une nouvelle approche de l'étude de marché : la construction et l'analyse d'indicateurs d'émissions. Pour plus de clarté, jetez un œil aux figures suivantes :

Fig. 1 Indicateur d'émission DCMV

Fig. 2. Emission d’indicateur, basée sur des enveloppes iMA.

Il indique l'émission de différents indicateurs, mais le principe de leur construction est le même. De plus en plus de points de couleur et de forme différentes apparaissent après chaque coche. Ils forment de nombreux amas sous forme de nébuleuses, de nuages, de pistes, de lignes, d'arcs, etc. Ces formes peuvent contribuer à détecter les ressorts et les forces invisibles qui affectent le mouvement des prix du marché. La recherche et l'analyse de ces émissions sont quelque chose comme la chiromancie.

L'émission et ses propriétés



L'émission est un ensemble de points, situés aux points d'intersection de lignes spécifiques de l'indicateur.



Les propriétés des émissions ne sont pas encore claires, elles attendent toujours les chercheurs. Voici une liste des propriétés connues :

les points de même type ont tendance à se regrouper ;

l'émission a une direction - du présent vers le futur ou vers le passé;

les groupes sont importants - les groupes denses peuvent attirer ou, au contraire, peuvent repousser le prix.

Calcul de l'émission de l'indicateur

Examinons les principes fondamentaux du calcul des émissions à l'aide d'un Exemple: Prenons deux indicateurs - iBands et iMA - et trouvons l'intersection de leurs lignes. Nous les utiliserons pour dessiner les points d'émission. Pour cela, nous aurons besoin d'objets graphiques. L'algorithme est implémenté dans les Expert Advisors, mais cela peut être fait dans les indicateurs.

Les premiers indicateurs sont présentés dans la Fig. 3. :



Fig. 3. Les indicateurs iBands (vert) et iMA (rouge).

Nous avons besoin d'un Expert Advisor pour créer des points d'émission. Il est préférable d'utiliser l'assistant MQL5 pour créer un modèle Expert Advisor.



Fig. 4. Création d'un modèle Expert Advisor à l'aide de l'assistant MQL5.



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

Tout d'abord, nous avons besoin de quelques tracés auxiliaires. Nous devons poursuivre les lignes indicatrices à l'aide de rayons (Fig. 5.). Il permettra de contrôler la justesse du calcul et de la visualisation des points d'émission. Plus tard, nous supprimerons ces lignes du graphique.



Fig. 5. Tracés Auxiliaires Poursuite des lignes de l'indicateur à l'aide de rayons.

Ajoutons donc les objets graphiques (lignes horizontales et de tendance) au code de notre Expert Advisor.



input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit() { MAHandle= iMA ( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle= iBands ( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Blue ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , DarkOrange ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

OBJPROP_RAY_LEFT = 1, (Ray va à gauche);

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1, (Ray va à droite).



Étant donné que l'émission se poursuit dans le passé et dans le futur, les propriétés de la ligne de tendance devraient être les suivantes :

En conséquence, le graphique avec des lignes supplémentaires ressemblera à celui présenté à la Fig. 6.

La phase préparatoire est terminée, passons maintenant à l'émission. Nous allons créer la première série de points à l'intersection des lignes suivantes : entre la ligne "MA" (iMA) et la ligne "BH" (iBands = UPPER_BAND);

entre la ligne "MA" (iMA) et la ligne "BL" (iBands = LOWER_BAND);

entre la ligne "MA" (iMA) et la ligne "BM" (iBands = BASE_BAND).

Fig. 6. Tracés auxiliaires. Poursuite des lignes de l'indicateur à l'aide de lignes droites.

Il est maintenant temps de calculer les coordonnées d'intersection et de tracer les points d'émission. Créons la fonction :



void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

Et en ajoutant les lignes de code suivantes à la fonction OnTick :



int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Red , Red ); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Green , Green ); ChartRedraw ( 0 );

Exécutons maintenant l'Expert Advisor et examinons le résultat (Fig. 7.).

C'est bien, mais il y a d'autres cas d'intersection, que nous n'avons pas envisagés. Par exemple, l'indicateur iBands a trois lignes qui se croisent et peuvent compléter l'image globale.



Fig. 7. L'émission des indicateurs iMA et iBands (3 intersections).

entre la ligne "BH" (iBands = UPPER_BAND) et la ligne "BL" (iBands = LOWER_BAND

entre la ligne "BH" (iBands = UPPER_BAND) et la ligne "BM" (iBands = BASE_BAND);

entre la ligne "BL" (iBands = LOWER_BAND) et la ligne "BM" (iBands = BASE_BAND).

Maintenant, essayons d'ajouter une autre série de points à l'émission calculée, l'intersection entre les lignes suivantes :

En raison de ces intersections, nous obtiendrions 3 points, mais ils auront tous les mêmes coordonnées. Il suffit donc d'utiliser une seule intersection, entre la ligne "BH" et la ligne "BL".

Ajoutons ces lignes de code à notre Expert Advisor, et examinons le résultat (Fig. 8.).

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 , Magenta , Magenta );

Fig. 8. Emission des indicateurs iMA et iBands (4 intersections).

Donc, nous avons l'émission, mais il y a un sentiment que nous avons raté quelque chose d'important. Néanmoins, qu'avons-nous manqué?



Pourquoi avons-nous utilisé uniquement de tels paramètres d'entrée ? Qu'obtiendrons-nous si nous les modifions? Et de toute façon, quel est leur rôle dans les émissions ?



D'accord, l'émission que nous avons correspond à une fréquence unique, résultant des paramètres d'entrée de l'indicateur. Pour calculer le spectre à multifréquence complet, il est nécessaire d'effectuer les mêmes calculs pour les autres fréquences. A titre d'exemple, voici ma version du spectre d'émission possible :



int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

Pour tenir compte de toutes les combinaisons possibles, ajoutons le code suivant à l'Expert Advisor :



CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Green , Green ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); } } ChartRedraw ( 0 );

Plus il y a de fréquences impliquées dans le spectre d'émission, meilleure sera l'image sur la graphique, mais vous ne devriez pas en abuser - c'est le moyen le plus simple d'épuiser les ressources informatiques et d'obtenir le chaos sur le graphique Le nombre de fréquences peut être déterminé expérimentalement. Pour une meilleure perception des graphismes, il faut porter une attention particulière au style de dessin.



Fig. 9. Spectre d'émission à multifréquence.

d’émission de styles de dessin

Chaque personne a sa propre perception des images graphiques, il vous faudra donc un peu de temps pour personnaliser les émissions. Le "chaos" de la Fig.9. ne permet pas de reconnaître des régularités ou des motifs dans les images. C'est un exemple de mauvais dessin. Essayez d'utiliser les couleurs voisines dans le spectre de l'arc-en-ciel. Les codes de caractères pour le passé (à partir du côté gauche de la barre [0]) et pour le futur (à partir du côté droit de la barre [0]) doivent différer. La combinaison réussie de couleurs et de formes de points est en mesure de transformer l'émission en chefs-d'œuvre, ce qui contribuera non seulement à trader, mais ravira aussi vos yeux.

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , DarkOrchid , DarkOrchid );

La galerie d'émissions iMA et iBands



Le langage MQL5 fournit une large gamme de caractères Web Colors et Windings pour les émissions de dessin. Je voudrais partager mes réflexions à ce sujet :A titre d'exemple, voici ma version du style de dessin pour l'émission (voir Figures 10-17) :

Les images avec ces émissions sont présentées dans ce chapitre.



Fig 10.

Fig 11

Fig 12.

Fig 13.

Fig 14.

Fig 15.

Fig 16.

Fig 17.

Analyse des émissions



L'analyse des émissions est une tâche distincte. Le plus utile est de regarder sa dynamique en temps réel, c'est le meilleur moyen de comprendre de nombreux effets et motifs.



Faites attention aux corrections de prix - il semble que l'émission "knows" le prix cible. De plus, vous pouvez voir les niveaux de prix de support, de résistance et d'équilibre.



