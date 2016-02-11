Zeichnen von Indikatoremissionen in MQL5

Einleitung



Wie entstehen starke Marktbewegungen?



Wie kann die richtige Richtung anstehender Veränderungen bestimmt werden?

Wie kann eine gewinnbringende Position für den Handel geöffnet werden?

Wie kann eine Position mit maximalem Gewinn geschlossen werden?



Sicherlich stellen sich viele Händler und Entwickler von Handelsstrategien diese Fragen:

Die Suche nach den Antworten hat mich zur Erschaffung einer neuen Herangehensweise an die Marktforschung geführt: die Konstruktion und Analyse von Indikatoremissionen. Sehen wir uns zur Verdeutlichung die folgenden Abbildungen an:

Abb. 1 Emission des DCMV-Indikators.

Abb. 2 Emission eines auf iMA-Envelopes basierenden Indikators.

Hier sind die Emissionen verschiedener Indikatoren abgebildet, doch das Grundprinzip ihrer Konstruktion ist das gleiche. Nach jedem Tick erscheinen immer mehr Punkte mit verschiedenen Farben und Formen. Sie formen zahlreiche Cluster wie Nebel, Wolken, Bahnen, Linien, Bögen usw. Diese Formen helfen uns beim Finden der unsichtbaren Kräfte, die die Bewegung von Marktpreisen beeinflussen. Die Erforschung und Analyse dieser Emissionen ist in vielerlei Hinsicht wie Handlesen.

Emissionen und ihre Eigenschaften



Eine Emission ist eine Reihe von Punkten, die sich an den Schnittpunkten bestimmter Linien des Indikators befinden.



Die Eigenschaften von Emissionen sind bisher nicht vollständig geklärt und warten immer noch auf ihre Erforschung. Hier ist eine Liste der bekannten Eigenschaften:

Punkte des gleichen Typen versuchen, Cluster zu bilden;

die Emission hat eine eindeutige Richtung: von der Gegenwart in die Zukunft oder in die Vergangenheit;

Cluster sind wichtig: Dichte Cluster können den Preis anziehen oder, umgekehrt, abstoßen.

Berechnung der Emission des Indikators

Betrachten wir die Grundlagen der Berechnung von Emissionen anhand eines Beispiels. Nehmen wir zwei Indikatoren, iBands und iMA, und suchen die Schnittstellen ihrer Linien. Diese nutzen wir für die Zeichnung der Emissionspunkte. Dazu benötigen wir grafische Objekte. Der Algorithmus wird in Expert Advisors umgesetzt, es ist aber auch im Indikator möglich.

Die Ausgangsindikatoren sind in Abb. 3 abgebildet:



Abb. 3 Die Indikatoren iBands (grün) und iMA (rot).

Zur Erstellung von Emissionspunkten brauchen wir einen Expert Advisor. Zur Erstellung eines Expert-Advisor-Templates wird der MQL5 Wizard empfohlen.



Abb. 4 Erstellung eines Expert-Advisor-Templates mithilfe des MQL5 Wizard.



#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Zuerst brauchen wir einige Hilfsdarstellungen. Wir müssen die Darstellung von Indikatorlinien als Strahlen fortsetzen (Abb. 5). Dadurch können wir die Richtigkeit der Berechnung und der Visualisierung von Emissionspunkten kontrollieren. Später entfernen wir diese Linien aus dem Diagramm.



Abb. 5 Hilfsdarstellungen. Fortsetzung der Indikatorlinien mithilfe von Strahlen.

Fügen wir also die grafischen Objekte (horizontale und Trendlinien) zum Code unseres Expert Advisors hinzu.



input bool H_line= true ; input bool I_line= true ; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit () { MAHandle= iMA ( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle= iBands ( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,DarkOrange); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,MediumSeaGreen); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,MediumSeaGreen); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,MediumSeaGreen); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA, true ); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM, true ); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH, true ); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL, true ); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T, true ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

OBJPROP_RAY_LEFT = 1 (Strahl nach links);

OBJPROP_RAY_RIGHT = 1 (Strahl nach rechts).



Da die Emission sich in die Vergangenheit und in die Zukunft fortsetzt, sollten die Eigenschaften der Trendlinie die folgenden sein:

Als Ergebnis sieht das Diagramm mit den zusätzlichen Linien aus, wie in Abb. 6 dargestellt.

Die Vorbereitungsphase ist somit abgeschlossen. Fahren wir mit der Emission fort. Wir erstellen die erste Serie von Punkten am Schnittpunkt der folgenden Linien: zwischen der Linie "MA" (iMA) und der Linie "BH" (iBands = UPPER_BAND);

zwischen der Linie "MA" (iMA) und der Linie "BL" (iBands = LOWER_BAND);

zwischen der Linie "MA" (iMA) und der Linie "BM" (iBands = BASE_BAND).

Abb. 6 Hilfsdarstellungen. Fortsetzung der Indikatorlinien mithilfe von geraden Linien.

Jetzt ist es an der Zeit, die Koordinaten des Schnittpunkts zu berechnen und die Emissionspunkte zu zeichnen. Erstellen wir folgende Funktion:



void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

Und die folgenden Codezeilen der Funktion OnTick:



int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 ,Red,Red); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 ,Blue,Blue); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 ,Green,Green); ChartRedraw ( 0 );

Führen wir nun den Expert Advisor aus und sehen uns das Ergebnis an (Abb. 7).

Das Ergebnis ist gut, doch es gibt weitere Schnittpunktvarianten, die wir nicht berücksichtigt haben. Zum Beispiel hat der Indikator iBands drei Linien, die sich schneiden und das Gesamtbild ergänzen könnten.



Abb. 7 Emission der Indikatoren iMA und iBands (3 Schnittpunkte).

zwischen der Linie "BH" (iBands = UPPER_BAND) und der Linie "BL" (iBands = LOWER_BAND);

zwischen der Linie "BH" (iBands = UPPER_BAND) und der Linie "BM" (iBands = BASE_BAND);

zwischen der Linie "BL" (iBands = LOWER_BAND) und der Linie "BM" (iBands = BASE_BAND).

Versuchen wir nun, eine weitere Serie von Punkten zur berechneten Emission hinzuzufügen, nämlich den Schnittpunkt zwischen den folgenden Linien:

Anhand dieser Schnittpunkte würden wir 3 Punkte erhalten, doch diese hätten alle dieselben Koordinaten. Deshalb ist es ausreichend, nur den Schnittpunkt zwischen der Linie "BH" und der Linie "BL" zu verwenden.

Fügen wir diese Codezeilen zu unserem Expert Advisor hinzu und sehen uns das Ergebnis an (Abb. 8).

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 ,Magenta,Magenta);

Abb. 8 Emission der Indikatoren iMA und iBands (4 Schnittpunkte).

Nun haben wir also die Emission, doch es scheint, als hätten wir etwas Wichtiges vergessen. Was haben wir vergessen?



Warum haben wir solche Eingabeparameter verwendet? Was erhalten wir, wenn wir sie ändern? Und überhaupt, welche Rollen spielen sie bei der Emission?



Es stimmt, die Emission, die wir erhalten, entspricht einer einzelnen Frequenz, die sich aus den Eingabeparametern des Indikators ergibt. Zur Berechnung des vollständigen Spektrums aus mehreren Frequenzen müssen die gleichen Berechnungen für die anderen Frequenzen durchgeführt werden. Hier sehen Sie beispielsweise meine Version des möglichen Emissionsspektrums:



int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

Fügen wir den folgenden Code zum Expert Advisor hinzu, um alle möglichen Kombinationen zu berücksichtigen:



CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T, true ); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA, true ); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM, true ); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH, true ); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL, true ); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Aqua,Aqua); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Blue,Blue); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Green,Green); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 ,Magenta,Magenta); } } ChartRedraw ( 0 );

Je mehr Frequenzen am Emissionsspektrum beteiligt sind, desto besser ist das Bild im Diagramm, doch Sie sollten dies nicht überstrapazieren, denn damit werden Computerressourcen schnell aufgebraucht und im Diagramm entsteht Chaos. Die Anzahl an Frequenzen kann experimentell festgelegt werden. Für die bessere visuelle Darstellung des Diagramms müssen wir besonders auf den Zeichenstil achten.



Abb. 9 Emissionsspektrum mit mehreren Frequenzen.

Über die Zeichenstile von Emissionen

Jede Person nimmt Bilder anders wahr, also müssen Sie sich etwas Zeit nehmen, um die Emissionen zu personalisieren. Wegen des "Chaos" in Abb. 9 ist es unmöglich, Regelmäßigkeiten oder Muster in den Bildern zu erkennen. Das ist ein Beispiel für eine schlechte Zeichnung. Versuchen Sie, benachbarte Farben aus dem Regenbogen-Spektrum zu wählen. Die Zeichencodes für Vergangenheit (links von Balken [0]) und Zukunft (rechts von Balken [0]) sollten sich unterscheiden. Dank einer harmonischen Kombination von Farben und Formen kann aus einer Emission ein Meisterwerk werden, das nicht nur den Handel unterstützt, sondern auch dem Auge schmeichelt.

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Aqua,Aqua); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Blue,Blue); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 ,Magenta,Magenta); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 ,DarkOrchid,DarkOrchid);

iMA- und iBands-Emissionsgalerie



MQL5 bietet eine große Auswahl an websicheren Farben und Windings-Zeichen für die Zeichnung von Emissionen. Ich möchte meine Ansichten darüber kurz schildern:Als Beispiel sehen Sie hier meine Version des Zeichenstils für die Emission (siehe Abbildungen 10-17):

In diesem Abschnitt finden Sie Bilder mit diesen Emissionen.



Abb. 10

Abb. 11.

Abb. 12.

Abb. 13.

Abb. 14.

Abb. 15.

Abb. 16.

Abb. 17.

Analyse von Emissionen



Die Analyse von Emissionen ist eine eigenständige Aufgabe. Am sinnvollsten ist es, ihre Dynamik in Echtzeit zu betrachten. So können viele Effekte und Muster am einfachsten verstanden werden.



Achten Sie besonders auf Preiskorrekturen: Die Emission scheint den Zielpreis zu "kennen". Zusätzlich können Sie die Niveaus für Unterstützung, Widerstand und Gleichgewicht erkennen.



Fazit