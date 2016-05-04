Carpeta de programa de la Terminal de cliente de MetaTrader4

Introducción

En este artículo me gustaría prestar una especial atención a los archivos de la carpeta de programa de la terminal de cliente de MetaTrader 4. Esto está relacionado con el hecho de que ya durante el primer encuentro de la terminal y durante todo el otro tiempo de trabajo duro con ella, nos hemos encontrado con la necesidad de hacer referencia a los contenidos de esta carpeta. Por lo que sería muy útil estudiar los propósitos de todos sus contenidos.

Archivos de programa de la Terminal de MetaTrader 4



Si no cambia ninguna configuración durante la instalación del archivo de distribución de mt4setup.exe, todos los archivos de programa de la terminal se instalarán en el siguiente directorio: "C:\Program Files\MetaTrader".

El interés principal de la mayoría de los usuarios son las carpetas y un par de archivos ejecutables: la terminal de MetaTrader 4, "termina.exe", y el editor de código de MQL4, "MetaEdirtor.exe". Se puede acceder a los archivos "chm" desde las ventanas de la terminal y del MetaEditor, por lo que no tiene sentido buscarlos en la carpeta de programas.



Desde un archivo de programa, sólo una ventana de la terminal de cliente; y sólo se puede llamar a una ventana de MetaEditor. Generalmente en la práctica, trabajar con una ventana no es suficiente. En este caso, se pueden hacer tantas copias de la carpeta con archivos de programa "MetaTrader" como sea necesario, asignando a las copias diferentes nombres, colocándolos en los directorios necesarios y creando atajos de escritorio de "terminal.exe" y "MetaEditor.exe" para cada carpeta. En este caso, todas las terminales que empezaron desde carpetas diferentes, funcionarán de forma totalmente independiente. Un pequeño detalle que debería añadirse: cuando hay varias terminales de cliente funcionando a la vez, sus atajos en la barra de herramientas de Windows son idénticos, lo que crea algunos inconvenientes y confusiones al trabajar con ellos.





Este problema se puede resolver fácilmente: sólo hay que colocar varios iconos de archivos llamados "terminal.ico" en todas las carpetas de la terminal copiadas cerca de los archivos "terminal.exe".

Después de eso, cara terminal de MetaTrader 4 tendrá su propio icono en la barra de herramientas de Windows.





Pero aquí se tiene que tener en cuenta el hecho de que en la siguiente instalación de las versiones de una terminal nueva, se eliminará el icono. Para que su restauración sea más fácil, coloque el mismo icono en la misma carpeta como un archivo RAR autoextraíble. En tal caso, después de la instalación, se puede iniciar el archivo y aparecerá de nuevo el icono necesario en su lugar.



Subcarpetas de la Terminal de cliente

Hay 14 carpetas dentro de la carpeta "C:\Program Files\MetaTrader":

Vamos a ver sus contenidos.

Esta carpeta contiene todos los ajustes de configuración de la terminal de cliente que se establecen en las opciones de la terminal de MetaTrader 4 (MetaTrader 4/Menu/Settings).

Puede copiar este carpeta en las carpetas de programas de otra terminal para que la nueva terminal tenga la misma configuración. Sólo se perderá la contraseña de la cuenta. Los contenidos de esta carpeta son, de hecho, dos grupos de archivos con las extensiones "srv" e "ini". Los archivos con la extensión "srv" almacenan direcciones de IP de servidores de los brokers que se reflejan en la ventana de ajustes en la pestaña "Servidor" - checkbox "Server":





Existe una relación entre los nombres de los archivos "ini" de esta carpeta y las pestañas de la ventana de configuración, definidos respectivamente. Además de estos archivos de configuración de la terminal, aparece en esta carpeta el archivo de configuración e instalación "metaeditor.ini", que inicia MetaEditor. Estos archivos almacenan todos los parámetros y, ante todo, todos los ajustes de colores del editor de código de MQL4.





2. "deleted"

Me imagino que no ha dudas con los contenidos de esta carpeta: se almacenan las ventanas de chat cerradas en la terminal en forma de archivos "tpl".

3. "experts"

Probablemente esta sea la carpeta de la terminal de MetaTrader 4 más típica y la que se abre con más frecuencia. Pero los contenidos de esta carpeta ya están bien descritos (Sistema de Libro/Archivo de MQL4), y no hace falta entrar en detalles. Se pueden añadir varias cosas sobre la carpeta "C:\Program Files\MetaTrader\experts\logs", que almacena los archivos de funcionamiento del registro de indicadores y Asesores Expertos, es decir, toda la información que se refleja en la ventana de la terminal en la pestaña de Expertos de la terminal de cliente:





Conforme pasa el tiempo, los registros almacenados en esta carpeta pasan a ser irrelevantes, mientras que el tamaño de esta carpeta continúa creciendo. Además, si se utilizan varias terminales a la vez, el tamaño aumenta muchas veces. Por eso deberían eliminarse los archivos innecesarios de esta carpeta de vez en cuando.

4. "history"

Esta carpeta contiene el historial de los datos descargados por la terminal desde los servidores de los brokers. Los datos se utilizan para construir gráficos en la terminal de cliente.

La información se almacena en subcarpetas (una carpeta por cada broker) en forma de archivos con extensión "hst". En mi sistema operativo de Windows, cambié el reflejo de estos archivos en formas más convenientes para mi percepción:

Los nombres de los archivos hablan por sí mismos y no es necesario comentarlos. El explorador y el editor más apropiado para estos archivos están en la ventana "Centro de historial" (F2):





que se llama desde "MetaTrader 4 Menu/Tools/History Center". Utilizando los botones de "Exportar" e "Importar" se pueden convertir los datos de historial de programas laterales al formato MetaTrafer 4 y viceversa. Aquí se dará cuenta de que el tiempo del servidor puede ser diferente para diferentes brokers (movidos por Greenwich), por eso recoger datos de historial de diferentes brokers en un archivo hst puede dar resultados incorrectos. Además de las carpetas de historial, esta carpeta también contiene el archivo de novedades de la terminal: news.dat.

5. "languages"

Aquí se almacenan todos los archivos de idiomas del programa. En la mayoría de los casos, sólo se necesitan los archivos de la lengua materna del usuario y los archivos de inglés internacional.



6. "links"

Una carpeta de enlaces de la página web del broker.

7. "liveupdate"

En esta carpeta se almacenan los archivos temporales del programa cuando se realiza la actualización automática de la terminal. En la mayoría de los casos, no hay que hacer nada en esta carpeta.

8. "logs"



Esta carpeta almacena los archivos de registro del funcionamiento de la terminal (inicio de la terminal, subida de indicadores y AEs, conexión y pérdida de conexión con un servidor de trade, operaciones de trade, etc.), es definir, la información que se muestra en la pestaña "Diario" de la ventana de la terminal.





En esta carpeta también hay que eliminar los archivos innecesarios de vez en cuando.

9. "mailbox"

Aquí se coloca toda la información recibida a través del correo electrónico interno de la terminal:





En la mayoría de los casos, no es necesario almacenar esta información durante mucho tiempo. Por lo que también habría que limpiar esta carpeta de vez en cuando.

10. "profiles"



En la carpeta "profiles" se almacenan los perfiles, no como archivos, sino como carpetas en las que representan los gráficos como archivos del tipo "chart01.CHR, chart02.CHR, chart03.CHR, etc.". Por lo que para mover las plantillas entre terminales, sólo tiene que mover las carpetas de plantilla de la carpeta "folder" de una de las terminales, a la carpeta del mismo nombre de otra terminal. Además, plantillas del archivo "lastprofile.ini" le pueden interesar: estos archivos almacenan la última plantilla subida a la terminal.

11. "SOUNDS"

Esta carpeta almacena los archivos de audio que se utilizan para alertar sobre algún evento de sistema que ocurran en la terminal:







Si no le gustan los sonidos que reproduce la terminal, puede añadir sus propios archivos de audio y configurar la terminal para que los use.

12. "symbolsets"

En esta carpeta se guardan los ajustes de la ventana "Visión del mercado":







13. "templates"

Esta es la carpeta de las plantillas de los gráficos (archivos con la extensión "tpt") que se puede utilizar varias veces para la construcción rápida de los gráficos antiguos. Si no le gustan las plantillas por defecto cuando se crean nuevos gráficos:

puede crear fácilmente su propia plantilla, que deberá guardarse como "default.tpl". Después de eso, se dibujarán todos los gráficos nuevos abiertos en la forma en la que se han guardado en esta plantilla. Además, esta carpeta contiene archivos con la extensión "htm" que son plantillas de informes thm de la terminal del cliente, del tester, y del optimizador de estrategia. Estas plantillas están escritas en inglés. Se pueden traducir manualmente a otra lengua utilizando cualquier editor de HTML.

14. "tester"

En esta carpeta encontrará todo lo que esté relacionado con los resultados de la prueba del AE y de la optimización.

Dentro de la carpeta hay cuatro subcarpetas y archivos con las extensiones "ini" y "set". Los archivos de estos dos tipos almacenan los valores de los parámetros de entrada de un AE. Cuando abre la ventana de "Propiedades del Experto" luego la pestaña "Entradas" en el tester de estrategia, después de hacer clic en "OK", se guardarán automáticamente los parámetros de entrada de un Asesor Experto en un archivo con la extensión "ini". En las siguientes descargas del AE en su estado actual, los parámetros de entrada del Asesor Experto tendrán valores del archivo "ini". Los archivos con la extensión "set" se utilizando para cargar y guardar los parámetros del Asesor Experto a través de un diálogo utilizando los botones "Cargar" y "Guardar" en la ventana de "Propiedades del Experto".





En la subcarpeta "caches" se almacenan los resultados de la optimización en forma de liquidez. Esta caché hay que limpiarla de vez en cuando. La carpeta "history" contiene los archivos de historial en formato "fxt" generados de los archivos de formato "hst". Estos archivos pueden ser de gran tamaño, por lo que no es muy razonable guardarlos permanentemente. Además, estos archivos se generan de nuevo con cada prueba de optimización. Y una subcarpeta más de la carpeta "tester", es "logs": contiene el registro del diario del ester de estrategia en forma de archivos de registro.

Conclusión

En este artículo he tratado sólo los archivos y carpetas más urgentes. Puede encontrar bastante más cosas dentro de la carpeta del programa. Pero los que se han mencionado arriba son suficientes para comprender el funcionamiento de la terminal del cliente y poder empezar a trabajar con esta carpeta del programa, mientras que el exceso de datos adicionales puede causar confusión.

Y lo último que me gustaría añadir es el hecho de que cuando se trabaja con archivos de MetaTrader 4, a menudo se necesita utilizar un editor de texto. El editor de texto de Windows no me parece suficiente. Por lo que sería mejor utilizar un editor de texto de otro desarrollador. Para mí, a mejor idea es utilizar el editor "Notepad++" http://notepad-plus.sourceforge.net/, gratuito y completamente funcional.



