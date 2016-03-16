使用分形绘制水平突破位
分形
分形是比尔·威廉姆的交易策略的五大指标之一，可以发现高位或底位。向上分形的技术定义是至少五个连续的柱，在紧邻最高的最大值的前面和后面各有两个较低的最大值柱。另一面（五个连续的柱，在紧邻最低的最小值前面和后面各有两个较高的最小值柱）对应向下分形。分形有最高值和最低值，在图表上用箭头标记。
如果仔细观察图表，就会理解超过分形的水平通常趋于继续按照分形的方向运动。在上涨的市场中，这种超越说明多头市场继续存在，分形的低位是支撑位，一旦超越，将是多头市场终结的信号。在下跌趋势中，作用方式相同，只不过方向相反。在平淡的市场中使用该策略不会产生任何结果。
分形水平的指标
为了更加简单的确定最后的向上或向下分形的点位，我们可以编写一个简单的指标，使用水平线绘制这些点位。
利用“Expert Advisor Wizard”可以创建指标的主体。为此，我们应执行“文件 -> 创建”命令序列或按工具栏的 按钮。“Expert Advisor Wizard”将在屏幕上打开。
- 第一步，应选择“自定义指标”。
- 第二步，应指定名称、作者、链接和参数，因为将使用分形指标作为我们的指标，不会有任何可调整参数，所以仅指定名称、作者和链接。
- 第三步，向导让我们指定显示自定义指标的参数。由于指标应显示在主图表上，我们不勾选“在单独窗口的指标”字段。另外，我们还要确定指数。我们将需要两个指数：一个用于向上分形水平，另一个用于向下分形水平。两个指数都有“线条”类型，我们为第一个指数选择蓝色，为第二个选择红色，然后按“完成”按钮。
程序体创建完成，应显示如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| FractalsLine.mq4 | //| Copyright © 2006, Victor Chebotariov | //| http://www.chebotariov.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov" #property link "http://www.chebotariov.com/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red //---- buffers double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
现在只需要添加一小段代码，我们的指标就完成了。
我们需要：
1.为了计算当前图表上每个柱形的指标值，需要循环：
int i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { // Here we calculate the value of the indicator for each bar (i) i--; }
2.为了得到向上分形和向下分形值：
double upfrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i+1); double lofrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i+1);
3.最为重要的是，为了记住最后分形的值，需要求助于全局变量：
if(upfrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"upfrac",upfrac_val); } else if(lofrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"lofrac",lofrac_val); }
4.然后从全局变量读取数据，并传给我们的指数：
ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"upfrac"); ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"lofrac");
指标的可用状态呈现如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| FractalsLine.mq4 | //| Copyright © 2006, Victor Chebotariov | //| http://www.chebotariov.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov" #property link "http://www.chebotariov.com/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red //---- buffers double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- int i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double upfrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i+1); double lofrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i+1); if(upfrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"upfrac",upfrac_val); } else if(lofrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"lofrac",lofrac_val); } ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"upfrac"); ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"lofrac"); i--; } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
然后对其编译，执行菜单命令“文件 -> 编译”或按下工具栏的 按钮。
新创建的指标可以添加至图表。
实际应用
在第一个示例中，分形水平在上涨市场中将 StopLoss 线移动至红线以下会很有用。在下跌的市场中应该保持 StopLoss 在蓝线以上。按照该方式，可以在 StopLoss 和市场之间确保安全明智的距离。
例如，进入市场（见图表，标记 1）时止损位于蓝线以上（标记 2），如果突破红线（标记 3），移动 StopLoss（标记 4），如果出现新的突破（标记 5），类似的移动 StopLoss（标记 6）。如果突破蓝线（标记 7），则进行平仓。
为了使用 FractalsLine 作为追踪止损，我们向 EA 添加两小段代码：
从 FractalsLine 指标获得数据：
double FLU = iCustom(NULL,0,"FractalsLine",0,0); // Blue fractal line double FLL = iCustom(NULL,0,"FractalsLine",1,0); // Red fractal line
if(Close[0]>FLU) //Trailing-stop for the long positions { if(OrderStopLoss()<FLL-3*Point || OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),FLL-3*Point,OrderTakeProfit(),0,Green); return(0); } }
if(Close[0]<FLL) //Trailing-stop for the short positions { if(OrderStopLoss()>FLL+(Ask-Bid+3)*Point || OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),FLL+(Ask-Bid+3)*Point,OrderTakeProfit(),0,Red); return(0); } }
标准 MACD 样本试验
|交易品种
|EURUSD（欧元 vs 美元）
|期段
|1 Час (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01)
|模型
|每次价格变动（基于所有可用最少时间范围的最精确方法）
|参数
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;
|测试中的柱
|4059
|建模的价格变动
|1224016
|建模质量
|90.00%
|错误匹配的图表错误
|1
|初始存入
|10000.00
|总净利润
|182.00
|毛利
|1339.00
|毛损
|-1157.00
|获利系数
|1.16
|预期收益
|3.79
|绝对亏损
|697.00
|最大亏损
|827.00 (8.16%)
|相对亏损
|8.16% (827.00)
|总交易次数
|48
|空头头寸（% 获利）
|28 (82.14%)
|多头头寸（% 获利）
|20 (85.00%)
|获利交易次数（总交易次数的 %）
|40 (83.33%)
|亏损交易次数（总交易次数的 %）
|8 (16.67%)
|最大
|获利交易
|50.00
|亏损交易
|-492.00
|平均
|获利交易
|33.48
|亏损交易
|-144.63
|最大
|连续获利次数（获利金额）
|14 (546.00)
|连续亏损次数（亏损金额）
|3 (-350.00)
|最大
|连续收益金额（获利次数）
|546.00 (14)
|连续亏损金额（亏损次数）
|-492.00 (1)
|平均
|连续获利次数
|7
|连续亏损
|1
具有基于 FractalsLine 指标的追踪止损的 MACD 样本的测试
|交易品种
|EURUSD（欧元 vs 美元）
|期段
|1 小时 (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01)
|模型
|每次价格变动（基于所有可用最少时间范围的最精确方法）
|测试中的柱
|4059
|建模的价格变动
|1224016
|建模质量
|90.00%
|错误匹配的图表错误
|1
|初始存入
|10000.00
|总净利润
|334.00
|毛利
|1211.00
|毛损
|-877.00
|获利系数
|1.38
|预期收益
|5.14
|绝对亏损
|211.00
|最大亏损
|277.00 (2.75%)
|相对亏损
|2.75% (277.00)
|总交易次数
|65
|空头头寸（% 获利）
|41 (41.46%)
|多头头寸（% 获利）
|24 (62.50%)
|获利交易次数（总交易次数的 %）
|32 (49.23%)
|亏损交易次数（总交易次数的 %）
|33 (50.77%)
|最大
|获利交易
|50.00
|亏损交易
|-102.00
|平均
|获利交易
|37.84
|亏损交易
|-26.58
|最大
|连续获利次数（获利金额）
|3 (150.00)
|连续亏损次数（亏损金额）
|4 (-168.00)
|最大
|连续收益金额（获利次数）
|150.00 (3)
|连续亏损金额（亏损次数）
|-168.00 (4)
|平均
|连续获利次数
|2
|连续亏损
|2
总结
上述的测试显示使用 FractalsLine 后，获利性增长，同时亏损下降。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1435
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。