使用分形绘制水平突破位

分形

分形是比尔·威廉姆的交易策略的五大指标之一，可以发现高位或底位。向上分形的技术定义是至少五个连续的柱，在紧邻最高的最大值的前面和后面各有两个较低的最大值柱。另一面（五个连续的柱，在紧邻最低的最小值前面和后面各有两个较高的最小值柱）对应向下分形。分形有最高值和最低值，在图表上用箭头标记。

如果仔细观察图表，就会理解超过分形的水平通常趋于继续按照分形的方向运动。在上涨的市场中，这种超越说明多头市场继续存在，分形的低位是支撑位，一旦超越，将是多头市场终结的信号。在下跌趋势中，作用方式相同，只不过方向相反。在平淡的市场中使用该策略不会产生任何结果。

分形水平的指标

为了更加简单的确定最后的向上或向下分形的点位，我们可以编写一个简单的指标，使用水平线绘制这些点位。



利用“Expert Advisor Wizard”可以创建指标的主体。为此，我们应执行“文件 -> 创建”命令序列或按工具栏的 按钮。“Expert Advisor Wizard”将在屏幕上打开。

第一步，应选择“自定义指标”。

第二步，应指定名称、作者、链接和参数，因为将使用分形指标作为我们的指标，不会有任何可调整参数，所以仅指定名称、作者和链接。

第三步，向导让我们指定显示自定义指标的参数。由于指标应显示在主图表上，我们不勾选“在单独窗口的指标”字段。另外，我们还要确定指数。我们将需要两个指数：一个用于向上分形水平，另一个用于向下分形水平。两个指数都有“线条”类型，我们为第一个指数选择蓝色，为第二个选择红色，然后按“完成”按钮。

程序体创建完成，应显示如下：

#property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov" #property link "http://www.chebotariov.com/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars= IndicatorCounted (); return ( 0 ); }

现在只需要添加一小段代码，我们的指标就完成了。

我们需要：

1.为了计算当前图表上每个柱形的指标值，需要循环：

int i= Bars -counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { i--; }

2.为了得到向上分形和向下分形值：

double upfrac_val= iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER ,i+ 1 ); double lofrac_val= iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER ,i+ 1 );

3.最为重要的是，为了记住最后分形的值，需要求助于全局变量：

if (upfrac_val> 0 ) { GlobalVariableSet ( Symbol ()+ Period ()+ "upfrac" ,upfrac_val); } else if (lofrac_val> 0 ) { GlobalVariableSet ( Symbol ()+ Period ()+ "lofrac" ,lofrac_val); }



4.然后从全局变量读取数据，并传给我们的指数：

ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet ( Symbol ()+ Period ()+ "upfrac" ); ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet ( Symbol ()+ Period ()+ "lofrac" );

指标的可用状态呈现如下：

#property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov" #property link "http://www.chebotariov.com/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars= IndicatorCounted (); int i= Bars -counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double upfrac_val= iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER ,i+ 1 ); double lofrac_val= iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER ,i+ 1 ); if (upfrac_val> 0 ) { GlobalVariableSet ( Symbol ()+ Period ()+ "upfrac" ,upfrac_val); } else if (lofrac_val> 0 ) { GlobalVariableSet ( Symbol ()+ Period ()+ "lofrac" ,lofrac_val); } ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet ( Symbol ()+ Period ()+ "upfrac" ); ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet ( Symbol ()+ Period ()+ "lofrac" ); i--; } return ( 0 ); }

然后对其编译，执行菜单命令“文件 -> 编译”或按下工具栏的 按钮。

新创建的指标可以添加至图表。

实际应用

在第一个示例中，分形水平在上涨市场中将 StopLoss 线移动至红线以下会很有用。在下跌的市场中应该保持 StopLoss 在蓝线以上。按照该方式，可以在 StopLoss 和市场之间确保安全明智的距离。

例如，进入市场（见图表，标记 1）时止损位于蓝线以上（标记 2），如果突破红线（标记 3），移动 StopLoss（标记 4），如果出现新的突破（标记 5），类似的移动 StopLoss（标记 6）。如果突破蓝线（标记 7），则进行平仓。

为了使用 FractalsLine 作为追踪止损，我们向 EA 添加两小段代码：

从 FractalsLine 指标获得数据：

double FLU = iCustom ( NULL , 0 , "FractalsLine" , 0 , 0 ); double FLL = iCustom ( NULL , 0 , "FractalsLine" , 1 , 0 );



基于 FractalsLine 指标指标获得数据：

if ( Close [ 0 ]>FLU) { if ( OrderStopLoss ()<FLL- 3 * Point || OrderStopLoss ()== 0 ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (),FLL- 3 * Point , OrderTakeProfit (), 0 ,Green); return ( 0 ); } }



if ( Close [ 0 ]<FLL) { if ( OrderStopLoss ()>FLL+( Ask - Bid + 3 )* Point || OrderStopLoss ()== 0 ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (),FLL+( Ask - Bid + 3 )* Point , OrderTakeProfit (), 0 ,Red); return ( 0 ); } }



将基于 FractalsLine 指标的追踪止损植入 MACD 样本智能交易系统得到积极的结果。可以从对比试验看出。

标准 MACD 样本试验

交易品种 EURUSD（欧元 vs 美元） 期段 1 Час (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01) 模型 每次价格变动（基于所有可用最少时间范围的最精确方法） 参数 TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; 测试中的柱 4059 建模的价格变动 1224016 建模质量 90.00% 错误匹配的图表错误 1 初始存入 10000.00 总净利润 182.00 毛利 1339.00 毛损 -1157.00 获利系数 1.16 预期收益 3.79 绝对亏损 697.00 最大亏损 827.00 (8.16%) 相对亏损 8.16% (827.00) 总交易次数 48 空头头寸（% 获利） 28 (82.14%) 多头头寸（% 获利） 20 (85.00%) 获利交易次数（总交易次数的 %） 40 (83.33%) 亏损交易次数（总交易次数的 %） 8 (16.67%) 最大 获利交易 50.00 亏损交易 -492.00 平均 获利交易 33.48 亏损交易 -144.63 最大 连续获利次数（获利金额） 14 (546.00) 连续亏损次数（亏损金额） 3 (-350.00) 最大 连续收益金额（获利次数） 546.00 (14) 连续亏损金额（亏损次数） -492.00 (1) 平均 连续获利次数 7 连续亏损 1

具有基于 FractalsLine 指标的追踪止损的 MACD 样本的测试