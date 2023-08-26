Simple ATR modern

Simple ATR Modern

A streamlined tool for tracking market volatility with greater clarity, ideal for both day trading and swing trading.

It's the best indicator for starting trading or beginners.


Visual Indicator Color: ATR Daily - Blue

Enhance analysis by combining with the Volatility Vision indicator.

Precisely measures fluctuations in market conditions, essential for both day trading and swing trading decisions.

Utilizes a basic 14-day (configurable) simple moving average of true range indicators to ensure accuracy.

Ideal for implementing open deal or exit strategies in trading systems.

Why ATR indicators are better than others:

Simplicity of use: ATR indicators are easy to set up and understand, even for novice traders.

Versatility: Suitable for both day trading and swing trading, providing flexibility in various trading strategies.

Reliability: ATR provides accurate market volatility data, helping traders make more informed decisions.

Customizability: The ability to adjust the moving average period allows traders to tailor the indicator to their specific needs and preferences.

Combinability: ATR integrates easily with other indicators, such as Volatility Vision, for deeper market condition analysis.

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Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
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Reversion King Indicator
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5 (6)
Indicators
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