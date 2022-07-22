Average and SAR





EA probado desde Noviembre de 2018 en el par EURUSD, optimizado solo para M1 con un comportamiento muy uniforme y estable. Basado en medias y cambios de SAR rápidos.

Trading deshabilitado las primeras horas del lunes para evitar fluctuaciones en las medias debido a los periodos de inactividad del Mercado los fines de semana. No cierra los viernes por defecto.

Posibilidad de optimizar en función del TP para combinar con los valores de Trailing.

Posibilidad de controlar el ratio de riesgo.

Trailing implementado para la optimizar cierres y asegurar las posiciones favorables. Puede deshabilitarse.

Efectúa multi operaciones si las condiciones se cumplen durante un periodo largo de tiempo consiguiendo unos resultados muy interesantes.

Volumen fijo o dependiente del Patrimonio en el % seleccionable.





Parámetros:





TP: Abierto para combinar con los valores de trailing. Normalmente 20. Para que el trailing sea efectivo TP debe ser superior a CAMBIO.





RISK: Optimizado a 100. Valores superiores aumentan el número de operaciones y de beneficio, en detrimento de la calidad del gráfico. buenos resultados entre 80 y 120 %.





CAMBIO: Valor al que se establece en pips el inicio del trailing y los valores de sl- y tp+. Estos van siguiendo el precio si la operación es positiva para asegurar el cierre en caso de

corrección, pero tratando de no limitar la ganancia. Normalmente 20 (Por debajo de 5 se deshabilita el trailing). Un valor bajo hace que el trailing sea muy reactivo y favorece

al cierre rápido de las posiciones abiertas en detrimento del beneficio.

SL- y TP+ : Valor dinámico en pips del Sl y Tp. Se mueven a esa distancia siguiendo el precio de cierre de cada vela si este ya está en positivo con respecto una vez alcanzado el CAMBIO . Normalmente 10. (Por debajo de 5 se deshabilita

el trailing, con movimientos del precio en contra de la operación el SL permanece con el último valor adoptado)





SIMULTANEAS: Número máximo de operaciones abiertas a la vez. Un número muy alto requiere un margen libre importante. El éxito de este EA depende de aprovechar este parámetro.

Normalmente 55 es suficiente para no perder ninguna operación. Se recomienda controlar el volumen de las operaciones con valores de este parámetro más reducido

y permitir el número de operaciones máximo en función del balance de la cuenta y el riesgo que se decida aceptar.





FIX: Volumen fijo. Normalmente 1 por defecto. Se suma al valor % variable si este no es 0 %.





%: Volumen variable en función del % del Balance de la cuenta. Normalmente 0 por defecto. Se aconseja probar con valores pequeños, por ejemplo 0,1 %. Se suma al valor FIX si este no es 0.























