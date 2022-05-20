Smart Scalper SG

Скальпирующий алгоритм полностью автоматической торговли на FORTS для фьючерсов Сбербанка и Газпрома Московской биржи. Рабочий таймфрейм 5 минут.

Алгоритм анализирует:



1) Импульсное изменение цены в моменте и на истории сопряженных активов.

2) Глубину рынка на наличие повышенных объемов в стакане.

3) Роботизированные и айсберг заявки в стакане.

4) Потенциальные ценовые и фрактальные уровни.

5) Историю на хорошо отработавшие паттерны прайс экшен.

В случае когда алгоритму удалось выбрать подходящий уровень, будет выполнено процедурное сканирование, которое исходя из положения цены и рыночной обстановки отработает одну из трех ситуаций.

Cитуации:



1) Отскок от уровня. Цена дойдя до уровня разворачивается в противоположное направление.

2) Пробой уровня. Цена пробивает уровень и продолжает движение в прежнем направлении.

3) Коррекция пробоя. Цена после пробития уровня не имеет потенциала для дальнейшего движения и разворачивается в противоположное направление.

Режимы работы и настройки:



1) Осторожный. Настройки подобраны таким образом, что для открытия сделки понадобятся только очень значительные объемы в стакане, уверенные уровни, максимально эффективные паттерны прайс экшен. При том, что найти «идеальный» вход не просто, выход из позиции с большей вероятностью будет быстрым, т.к. имеется высокая чувствительность к негативу. Режим позволяет заработать не много, но с максимальной вероятностью.

2) Оптимальный. Подойдет для тех, кто не хочет заниматься настройкой и доверяет торговой системе и методам адаптации под рыночную обстановку заложенную алгоритмом с умеренным соотношением риск/прибыль.

3) Рискованный. В отличие от оптимального режима, алгоритм менее чувствителен к негативу для взятия целей, менее избирателен к уровням и стаканным объемам, позволяет переждать более большие просадки, отрабатывая чаще и закрываясь позднее, что позволяет заработать больше с повышенным риском.

4) Кастомный. В этом режиме активируется возможность более тонко настроить фрактальные уровни, величину значимого объема, чувствительность к негативу, ТП и СЛ. Низкая чувствительность означает более длительное удержание открытой позиции без повода ее закрыть, большая – противоположно. Все настройки расположенные ниже чем «Режим торговли» относятся только к кастомному режиму работы алгоритма и не учитываются при выборе иных режимов работы.

Прошу обратить внимание, что алгоритм анализирует не только что произошло по факту, но и намерения покупателей и продавцов в реальном времени, поэтому тестирование на истории невозможно, т.к. брокер не предоставляет истории стаканного объема.

Дополнительная информация

Если появятся сложности в установке или интересные идеи для улучшения работы алгоритма, прошу писать в сообщения. Так же, пожалуйста, будьте внимательны. Торговый алгоритм продается исключительно на этом ресурсе через маркетплейс mql5.com, на иных ресурсах – подделка. Количество копий пока не ограничено, но продажа с целью повышения эффективности работы алгоритма может быть приостановлена или остановлена полностью.

Уведомление о рисках

Помните о рисках. Торговля на финансовых рынках не гарантированный источник исключительной прибыли и всегда сопряжена с рисками.



