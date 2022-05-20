Smart Scalper SG

Скальпирующий алгоритм полностью автоматической торговли на FORTS для фьючерсов Сбербанка и Газпрома Московской биржи. Рабочий таймфрейм 5 минут.

Алгоритм анализирует:

1) Импульсное изменение цены в моменте и на истории сопряженных активов.

2) Глубину рынка на наличие повышенных объемов в стакане.

3) Роботизированные и айсберг заявки в стакане.

4) Потенциальные ценовые и фрактальные уровни.

5) Историю на хорошо отработавшие паттерны прайс экшен.

В случае когда алгоритму удалось выбрать подходящий уровень, будет выполнено процедурное сканирование, которое исходя из положения цены и рыночной обстановки отработает одну из трех ситуаций.

Cитуации:

1) Отскок от уровня. Цена дойдя до уровня разворачивается в противоположное направление.

2) Пробой уровня. Цена пробивает уровень и продолжает движение в прежнем направлении.

3) Коррекция пробоя. Цена после пробития уровня не имеет потенциала для дальнейшего движения и разворачивается в противоположное направление.

Режимы работы и настройки:

1) Осторожный. Настройки подобраны таким образом, что для открытия сделки понадобятся только очень значительные объемы в стакане, уверенные уровни, максимально эффективные паттерны прайс экшен. При том, что найти «идеальный» вход не просто, выход из позиции с большей вероятностью будет быстрым, т.к. имеется высокая чувствительность к негативу. Режим позволяет заработать не много, но с максимальной вероятностью.

2) Оптимальный. Подойдет для тех, кто не хочет заниматься настройкой и доверяет торговой системе и методам адаптации под рыночную обстановку заложенную алгоритмом с умеренным соотношением риск/прибыль.

3) Рискованный. В отличие от оптимального режима, алгоритм менее чувствителен к негативу для взятия целей, менее избирателен к уровням и стаканным объемам,  позволяет переждать более большие просадки, отрабатывая чаще и закрываясь позднее, что позволяет заработать больше с повышенным риском.

4) Кастомный. В этом режиме активируется возможность более тонко настроить фрактальные уровни, величину значимого объема, чувствительность к негативу, ТП и СЛ. Низкая чувствительность означает более длительное удержание открытой позиции без повода ее закрыть, большая – противоположно. Все настройки расположенные ниже чем «Режим торговли» относятся только к кастомному режиму работы алгоритма и не учитываются при выборе иных режимов работы.

 

Прошу обратить внимание, что алгоритм анализирует не только что произошло по факту, но и намерения покупателей и продавцов в реальном времени, поэтому тестирование на истории невозможно, т.к. брокер не предоставляет истории стаканного объема.

Дополнительная информация

Если появятся сложности в установке или интересные идеи для улучшения работы алгоритма, прошу писать в сообщения. Так же, пожалуйста, будьте внимательны. Торговый алгоритм продается исключительно на этом ресурсе через маркетплейс mql5.com, на иных ресурсах – подделка. Количество копий пока не ограничено, но продажа с целью повышения эффективности работы алгоритма может быть приостановлена или остановлена полностью.

Уведомление о рисках

Помните о рисках. Торговля на финансовых рынках не гарантированный источник исключительной прибыли и всегда сопряжена с рисками.


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ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Utilities
Forex Analyzer Pro MT5 Trading Account Analytics Dashboard Forex Analyzer Pro is a web-based trading analytics platform designed for Meta Trader 5 users. Forex Analyzer Pro synchronizes account activity from Meta Trader 5 and organizes trading information into analytics, reporting, monitoring, and journaling tools through a structured dashboard. The platform allows users to access their trading dashboard through supported desktop and mobile web browsers. Forex Analyzer Pro connects with your MT5
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilities
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Utilities
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
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PsDm
19
PsDm 2022.06.05 18:12 
 

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